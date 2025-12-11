Ο πόλεμος της Mασσαλίας με τα ναρκωτικά: Συμμορίες ανηλίκων και πτώματα στους δρόμους

Στη Μασσαλία, μια ομάδα παιδιών εντόπισε πρόσφατα το άψυχο σώμα του Αντέλ καθ' οδόν προς το σχολείο, ακριβώς τη στιγμή που οι γονείς του κατευθύνονταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνισή του. Ήταν 15 ετών όταν πέθανε, με τον συνηθισμένο τρόπο: αφού δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι, τον περιέλουσαν με βενζίνη και του έβαλαν φωτιά.

Κάποιος μάλιστα βιντεοσκόπησε τη σκηνή στην παραλία, την τελευταία σε μια ζοφερή σειρά δολοφονιών που συνδέονται με τους πολέμους ναρκωτικών, οι οποίοι τροφοδοτούνται ολοένα και περισσότερο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλέον σημαδεύονται από ανατριχιαστικά τυχαίες πράξεις βίας και από τον αυξανόμενο ρόλο των παιδιών, που συχνά εξαναγκάζονται στο εμπόριο.

«Επικρατεί χάος», είπε ένα μέλος συμμορίας, σηκώνοντας το πουκάμισό του σε ένα κοντινό πάρκο για να μας δείξει έναν κορμό σημαδεμένο από τουλάχιστον τέσσερις σφάιρες, μετά από απόπειρα δολοφονίας από αντίπαλη συμμορία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλίας εκτιμά ότι ο αριθμός των εφήβων που εμπλέκονται στο εμπόριο ναρκωτικών έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία οκτώ χρόνια.

«Είμαι σε [μια συμμορία] από τότε που ήμουν 15 χρονών. Αλλά όλα έχουν αλλάξει τώρα. Οι κώδικες, οι κανόνες - δεν υπάρχουν πια κανόνες. Κανείς δεν σέβεται τίποτα αυτές τις μέρες. Τα αφεντικά αρχίζουν... να χρησιμοποιούν νεαρούς. Τους πληρώνουν ψίχουλα. Και καταλήγουν να σκοτώνουν άλλους χωρίς πραγματικό λόγο. Επικρατεί αναρχία, σε όλη την πόλη», είπε ο άντρας γύρω στα 20, που μίλησε με το ψευδώνυμό του, «Ο Αθάνατος».

Ο «Αθάνατος» δείχνει τις ουλές του από σφαίρες

Σε όλη τη Μασσαλία, αστυνομικοί, δικηγόροι, πολιτικοί και οργανωτές της κοινότητας μιλούν για μια ψύχωση - μια κατάσταση συλλογικού τραύματος ή πανικού - που σαρώνει περιοχές της πόλης, καθώς συζητούν αν θα αντιδράσουν με πιο σκληρή αστυνομική δράση ή με νέες προσπάθειες αντιμετώπισης της εδραιωμένης φτώχειας. «Υπάρχει μια ατμόσφαιρα φόβου. Είναι προφανές ότι οι έμποροι ναρκωτικών κυριαρχούν και κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος κάθε μέρα», δήλωσε μια τοπική δικηγόρος, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη από φόβο αντιποίνων εναντίον της ίδιας ή της οικογένειάς της.

«Το κράτος δικαίου υποτάσσεται πλέον στις συμμορίες. Μέχρι να αποκτήσουμε ξανά ένα ισχυρό κράτος, πρέπει να λάβουμε προφυλάξεις», είπε, εξηγώντας την πρόσφατη απόφασή της να σταματήσει να εκπροσωπεί θύματα βίας συμμοριών.

«Υπάρχει τόσο μεγάλος ανταγωνισμός στο εμπόριο ναρκωτικών που... οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα. Έτσι, υπάρχουν παιδιά ηλικίας 13 ή 14 ετών που έρχονται ως παρατηρητές ή έμποροι. Οι νέοι βλέπουν πτώματα, τα ακούν, κάθε μέρα. Και δεν φοβούνται πλέον να σκοτώσουν ή να σκοτωθούν», λέει ο εκπρόσωπος της κοινότητας Mohamed Benmeddour.

Η αφορμή για την τρέχουσα ψύχωση της Μασσαλίας ήταν η δολοφονία, τον περασμένο μήνα, του Mehdi Kessaci, ενός 20χρονου εκπαιδευόμενου αστυνομικού χωρίς διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών. Πιστεύεται ευρέως ότι ο θάνατός του ήταν προειδοποίηση προς τον αδελφό του, έναν εξέχοντα 22χρονο ακτιβιστή κατά των συμμοριών και επίδοξο πολιτικό ονόματι Ahmed Kessaci. Υπό στενή αστυνομική προστασία τώρα, ο Kessaci μίλησε στο BBC για τον θάνατο του Μεχντί και τις ενοχές που νιώθει. «Έπρεπε να είχα αναγκάσει την οικογένειά μου να φύγει [από τη Μασσαλία]; Ο αγώνας της ζωής μου θα είναι αυτός ο αγώνας ενάντια στις ενοχές», είπε.

Ο Ahmed Kessaci έγινε για πρώτη φορά γνωστός σε εθνικό επίπεδο το 2020, μετά τη δολοφονία επίσης του μεγαλύτερου αδελφού του, μέλους συμμορίας ονόματι Brahim. «Έχουμε αυτή την ψύχωση εδώ και χρόνια. Ξέραμε ότι οι ζωές μας κρέμονται από μια κλωστή. Αλλά όλα άλλαξαν από τότε που εμφανίστηκε η Covid-19. Οι δράστες γίνονται όλο και νεότεροι. Τα θύματα είναι όλο και νεότερα», είπε. «Ο μικρός μου αδερφός ήταν ένα αθώο θύμα. Kάποτε ακόμη και οι κακοποιοί... είχαν έναν ηθικό κώδικα. Δεν σκοτώνεις μέρα μεσημέρι. Όχι μπροστά σε όλους. Δεν καίς πτώματα. Πρώτα απειλείς με μια σφαίρα στο πόδι. Σήμερα αυτά τα σκαλοπάτια έχουν εξαφανιστεί.»

Tιμοκατάλογος για την...κοκαίνη σε τοίχο της Μασσαλίας

Επικαλούμενη τα σημερινά «πρωτοφανή» επίπεδα βίας, η γαλλική αστυνομία απαντά με αυτό που αποκαλεί «βομβαρδισμούς» ασφαλείας σε περιοχές υψηλής εγκληματικότητας της Μασσαλίας.

Αν και η συμμορία, DZ Mafia, φαίνεται τώρα να κυριαρχεί στο εμπόριο, λειτουργεί ένα είδος συστήματος «franchise», με ένα εύθραυστο δίκτυο μικρών διανομέων που συχνά στελεχώνεται από εφήβους και παράνομους μετανάστες, οι οποίοι συγκρούονται βίαια για την περιοχή. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, έως και 20.000 άτομα μπορεί να εμπλέκονται στη βιομηχανία ναρκωτικών της πόλης. Πέρυσι, οι αρχές κατάσχεσαν από τις συμμορίες περιουσιακά στοιχεία αξίας 42 εκατομμυρίων ευρώ.

Βίντεο που κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τακτικά μέλη συμμοριών, οπλισμένα με αυτόματα όπλα, να πυροβολούν ο ένας τον άλλον στις διάφορες περιοχές της Μασσαλίας - φτωχές γειτονιές με πολυώροφα κτήρια και κοινωνικές κατοικίες.

Σε μία πρόσφατη έφοδο, η αστυνομία βρήκε δεκάδες φιαλίδια και μικροσκοπικές πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή κοκαΐνης. Αργότερα, ένας αστυνομικός εξήγησε ότι ο νεαρός άνδρας που είχαν συλλάβει παρακαλούσε να συλληφθεί, λέγοντας ότι είχε έρθει στη Μασσαλία από άλλη πόλη και τώρα κρατούνταν παρά τη θέλησή του και αναγκαζόταν να εργαστεί για μια συμμορία ναρκωτικών.

«Αυτό δεν είναι το Ελ Ντοράντο. Έχουμε πολλούς νέους που στρατολογούνται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έρχονται στη Μασσαλία νομίζοντας ότι θα βγάλουν εύκολα χρήματα. Τους υπόσχονται 200 ​​ευρώ την ημέρα. Αλλά συχνά καταλήγει σε δυστυχία, βία και μερικές φορές θάνατο», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της πόλης, Νικολά Μπεσόν.

Στο γραφείο του κοντά στο παλιό λιμάνι της πόλης, ο Μπεσόν περιέγραψε έναν κλάδο που πιστεύεται ότι αξίζει έως και 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο και χαρακτηρίζεται από δύο νέες εξελίξεις: μια αυξανόμενη έμφαση στην online πρόσληψη, τις πωλήσεις και την παράδοση, και έναν αυξανόμενο αριθμό εφήβων που εξαναγκάζονται στο εμπόριο.

«Βλέπουμε τώρα πώς οι έμποροι υποδουλώνουν αυτά τα... μικρά στρατιωτάκια. Δημιουργούν φανταστικά χρέη για να τα κάνουν να εργάζονται δωρεάν. Τους βασανίζουν αν κλέψουν 20 ευρώ για να αγοράσουν ένα σάντουιτς. Είναι υπερβολική βία. Η μέση ηλικία των δραστών και των θυμάτων γίνεται όλο και νεότερη», δήλωσε. Κάλεσε τους ντόπιους να μην υποκύψουν στην ψύχωση, αλλά αντίθετα να «αντιδράσουν, να ξεσηκωθούν».

Στο Tiktok, δεκάδες βίντεο, με μουσική, διαφημίζουν ναρκωτικά στη Μασσαλία , «από τις 10:00 το πρωί έως τα μεσάνυχτα», κάθε προϊόν με το δικό του emoji, για κοκαΐνη, χασίς και μαριχουάνα. Άλλες διαφημίσεις επιδιώκουν να στρατολογήσουν νέα μέλη συμμοριών με μηνύματα όπως «στρατολόγηση εργάτη», «250 ευρώ για τους παρατηρητές», «500 ευρώ για τη μεταφορά ναρκωτικών».

Για ορισμένους τοπικούς πολιτικούς, η απάντηση στα προβλήματα της Μασσαλίας είναι η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και πολύ αυστηρότεροι κανόνες για τη μετανάστευση. «Πρέπει να τερματίσουμε την κουλτούρα ανεκτικότητας στη χώρα μας. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη ελευθερία, περισσότερες εξουσίες στην αστυνομία και τη δικαστική εξουσία», λέει ο Φρανκ Αλίσιο, τοπικός βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση και υποψήφιος δήμαρχος.

Αν και η αρχαία μεσογειακή πόλη της Μασσαλίας είναι, εδώ και αιώνες, γνωστή για τη μεγάλη κοινότητα μεταναστών της, ο Αλίσιο υποστήριξε ότι «σήμερα, το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε πλέον σε θέση να τους ενσωματώσουμε οικονομικά και να τους αφομοιώσουμε. Υπερβολική μετανάστευση. Το πρόβλημα είναι ο αριθμός [των μεταναστών]. Και στην πραγματικότητα, οι έμποροι ναρκωτικών, οι έμποροι, οι παρατηρητές, οι ηγέτες αυτής της μαφίας, είναι σχεδόν όλοι μετανάστες ή αλλοδαποί με διπλή υπηκοότητα».

Πρόκειται για έναν αμφιλεγόμενο ισχυρισμό που είναι δύσκολο να επαληθευτεί σε μια χώρα που προσπαθεί να αποφύγει να συμπεριλάβει τέτοιες λεπτομέρειες στα επίσημα στοιχεία. Ο Αλίσιο ισχυρίστηκε ότι δισεκατομμύρια ευρώ είχαν διοχετευτεί στις φτωχότερες γειτονιές της Μασσαλίας από διαδοχικές κυβερνήσεις, χωρίς αποτέλεσμα. Κατηγόρησε τους γονείς και τα σχολεία ότι επιτρέπουν στα παιδιά να εμπλακούν στο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά πρόσθεσε ότι επικεντρώνεται στην «επίλυση του προβλήματος, όχι στην κοινωνιολογία».

Πολλοί είναι εκείνοι που κατηγορούν το κόμμα ότι «εκμεταλλεύεται τη δυστυχία και τον φόβο» και ότι κατηγορεί λανθασμένα τους μετανάστες για μια «γάγγραινα» που είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλες τις κοινότητες της Γαλλίας. Στον Philippe Pujol, έναν τοπικό συγγραφέα και ειδικό στο εμπόριο ναρκωτικών στη Μασσαλία, προσφέρθηκε επίσης αστυνομική προστασία μετά τη δολοφονία του Kessaci τον περασμένο μήνα.

«Ο τρόμος κυριεύει. Θα προτιμούσα να φοβάμαι και να είμαι προσεκτικός παρά να παίρνω περιττά ρίσκα», είπε. Αντέκρουσε όμως τις εκκλήσεις για αυστηρότερη αστυνομική δράση, υποστηρίζοντας ότι απλώς φροντίζει τα συμπτώματα «μιας κοινωνίας που υποφέρει», αντί να αντιμετωπίζει τις αιτίες του προβλήματος.

Περιγράφοντας την εδραιωμένη φτώχεια ως «τέρας», σκιαγράφησε την εικόνα μιας κοινωνίας που έχει ριζοσπαστικοποιηθεί μετά από δεκαετίες παραμέλησης. «Το τέρας είναι ένα μείγμα πελατείας, διαφθοράς και πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων που λαμβάνονται κατά του δημόσιου συμφέροντος», δήλωσε ο Pujol. «Αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι ανόητα όταν είναι σε μια ομάδα, αλλά όταν είναι κανείς μόνος μαζί τους, είναι ακόμα παιδιά, με όνειρα, που δεν θέλουν αυτή τη βία».

