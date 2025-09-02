Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους - Φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» στους αστυνομικούς

Ένας άνδρας που μαχαίρωσε και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στη Μασσαλία σήμερα το απόγευμα έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Ο δράστης που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να είναι ένας 35χρονος με καταγωγή από την Τυνησία, αφού φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» ξεκίνησε να επιτίθεται προς τους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν. Τότε αυτοί άνοιξαν πυρ.

Ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεσή του κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της πόλης, μια περιοχή όπου είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συνοικίας αυτής, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα». «Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Μια πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο εισαγγελέας της πόλης Νικολά Μπεσόν είπε σε δημοσιογράφους ότι ο δράστης ήταν νόμιμος μετανάστης στη Γαλλία και ο καυγάς ξεκίνησε αφού τον έδιωξαν από το ξενοδοχείο επειδή δεν πλήρωνε το ενοίκιο.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 2.45 στο Πρώτο Διαμέρισμα της Μασσαλίας, κοντά στο Παλιό Λιμάνι.

