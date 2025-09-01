Γαλλία: Η Λε Πεν πιέζει για εκλογές - Επιδιώκει να ανατρέψει την κυβέρνηση

Σε πολιτικό εκκρεμές βρίσκεται η πολιτική ζωή στη Γαλλία, μετά την πρόθεση της Μαρίν Λε Πεν να ανατρέψει την κυβέρνηση Μπαϊρού κατά την ψηφοφορία επί της προτάσεως εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, στις 8 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληφορίες του Politico, είναι φυσική ηγέτις του κόμματος Εθνικής Συσπείρωσης, το οποίο προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί την επιδεινούμενη πολιτική κρίση για να πιέσει για κοινοβουλευτικές εκλογές και την παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Επιδιώκοντας να προωθήσουν ένα εξαιρετικά αντιδημοφιλές πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, ο Μπαϊρού και ο Μακρόν είχαν ουσιαστικά στοιχηματίσει ότι η Λεπέν - η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση - θα συνεργαζόταν, όταν προκήρυξαν ψήφο εμπιστοσύνης την περασμένη εβδομάδα.

Η Λεπέν, ωστόσο, διέψευσε τις προσδοκίες τους και πριν περάσει μια ώρα από την ανακοίνωση της ψηφοφορίας της 8ης Σεπτεμβρίου, δεσμεύτηκε ότι θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις της για να ρίξει την κυβέρνηση Μπαϊρού επιρρίπτοντας στα οχτώ χρόνια του «Μακρονισμού» την ευθύνη για την δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας. «Μόνον η διάλυση [της Εθνοσυνέλευσης] θα επιτρέψει τώρα στους Γάλλους να επιλέξουν τη μοίρα τους, αυτή της ανάκαμψης με την Εθνική Συσπείρωση», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Αυτό έθεσε τέλος σε κάθε εικασία ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ του Μπαϊρού και της Λεπέν.

Τι θα γίνει σε περίπτωση πτώσης του Μπαϊρού

Σε περίπτωση πτώσης του Μπαϊρού, ο Μακρόν δεν έχει πολλές καλές επιλογές για να τον αντικαταστήσει, αν και φήμες αναφέρουν ότι σκέφτεται να ορίσει πρωθυπουργό τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Το National Rally και άλλοι που ζητούν νέες εκλογές υποστηρίζουν ότι δύο διαδοχικοί κεντροδεξιοί και κεντρώοι πολιτικοί απέτυχαν να τερματίσουν την παρατεταμένη πολιτική κρίση που προκλήθηκε από την ατυχή απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι.

Σε δημοσκόπηση του Ifop που διεξήχθη μετά την ομιλία του Μπαϊρού, το 63% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν υπέρ της προσφυγής στις κάλπες, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 86% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος της Εθνικής Συσπείρωσης.

Το αν ο Μακρόν θα προκηρύξει τελικά εκλογές είναι, φυσικά, άγνωστο. Η αιφνιδιαστική ψηφοφορία του περασμένου έτους οδήγησε στο σημερινό πολιτικό αδιέξοδο και άφησε βαθιά σημάδια στο στρατόπεδό του.

Ο Jordan Bardella, ο 29χρονος πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, έχει επανειλημμένα καλέσει τον Μακρόν να παραιτηθεί. Η Λε Πεν εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος.

Ένα σενάριο είναι ότι η Λεπέν έχει αποδεχτεί ότι δεν θα μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία στο άμεσο μέλλον και εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει τον Μπαρντελά πρωθυπουργό, αν αυτός υποβάλει υποψηφιότητα ως υποψήφιος της Εθνικής Συσπείρωσης, για την προεδρία και κερδίσει.

Ο Τζακομπέλι, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος, το αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Η Μαρίν Λεπέν δεν τα παρατάει ποτέ», είπε. «Δεν μπορεί να δεχτεί ότι η ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές».

Εάν υπάρξει νέα ψηφοφορία — προεδρική ή κοινοβουλευτική — η Λεπέν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να υποβάλει υποψηφιότητα.

Μετά από μια περίοδο σοκ που ακολούθησε την απόφαση του δικαστηρίου, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς άρχισε να συμβουλεύεται διάφορους δικηγόρους και νομικούς εμπειρογνώμονες την άνοιξη, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι ενήμερες για τη νομική της στρατηγική, όπως ανέφεραν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.

Οι κορυφαίοι συνεργάτες της Λεπέν έχουν επίσης επικεντρωθεί σε μια άλλη νομική οδό για να μπορέσει η ηγέτιδά τους να κατέβει στις εκλογές, η οποία θα περιλαμβάνει την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της απαγόρευσης εκλογής της ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου της χώρας.

«Προφανώς διερευνούμε όλες τις νομικές οδούς, ώστε ακόμη και σε περίπτωση διάλυσης... η Μαρίν Λεπέν να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα», δήλωσε ο Μπαρντελά στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 την Τρίτη.

