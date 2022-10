ΗΠΑ: Πέθανε στα 72 της η «Θεά της Αγάπης» Τζούντι Τενούτα

Η Αμερικανίδα κωμικός Τζούντι Τενούτα, γνωστή στους θαυμαστές της ως η «Θεά της Αγάπης» πέθανε σε ηλικία 72 ετών

Η Τζούντι Τενούτα μια αυθάδη standup κωμικός που αυτοχαρακτηρίστηκε ως η «Θεά της Αγάπης» και έκανε περιοδεία με τον Τζόρτζ Κάρλιν καθώς έχτιζε την καριέρα της στη «χρυσή εποχή» της κωμωδίας της δεκαετίας του 1980, πέθανε την Πέμπτη. Ήταν 72 ετών.

Η Τενούτα πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, με την οικογένειά της γύρω της, είπε ο δημοσιογράφος Ρότζερ Νιλ στο Associated Press μετά από μάχη με τον καρκίνο. «Ήταν μια πολύ αστεία, καταπληκτική ερμηνεύτρια», είπε ο Νιλ, και ήταν πάντα «ευτυχισμένη η στιγμή που βρισκόμουν κοντά της».

Η Tενούτα είχε δηλώσει ως ημερομηνία γέννησής της την 7η Νοεμβρίου του 1965, αλλά στην πραγματικότητα γεννήθηκε το 1949, είπε ο Neal. «Ήταν της παλιάς σχολής, οπότε δεν θα έλεγε ποτέ την πραγματική της ηλικία, αλλά τώρα που έφυγε μπορούμε να πούμε την πραγματική της ηλικία», πρόσθεσε.

Το πρόσωπό της σε σχήμα καρδιάς και τα μαλλιά με το μόνιμο λουλούδι έδιναν μια εντύπωση γλυκιάς αθωότητας που γρήγορα καταρρίφθηκε από το δυνατό χαρακτήρα της και το καυστικό χιούμορ της. Το ακορντεόν «όργανο αγάπης και υποταγής», όπως το αποκαλούσε με αγάπη ήταν το σήμα κατατεθέν της.

Ήταν μεταξύ μιας γενιάς ερμηνευτών που οδήγησαν τη δημοφιλία της ζωντανής κωμωδίας σε κλαμπ σε εθνικό επίπεδο, όπως το Comedy Store στο Λος Άντζελες, το Laff Stop στο Χιούστον και το Caroline's στη Νέα Υόρκη. Ένα τυπικά ανδροκρατούμενο πεδίο βρήκε χώρο για γυναίκες, ανάμεσά τους και η Τενούτα

«Μόλις άκουσα τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης, της υπέροχης δεσποινίδας Τζούντι Τενούτα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε», έγραψε στο Twitter ο Weird Al Yankovic, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της στην τηλεοπτική του σειρά της δεκαετίας του 1990 και σε ένα μουσικό βίντεο του 2006. «Η Γη έχασε πραγματικά μια θεά».

Η Tενούτα κέρδισε την προσοχή της χώρας το 1987 με το "On Location: Women of the Night", σειρά του HBO στο οποίο πρωταγωνίστησε με την Ellen DeGeneres, την Paula Poundstone και τη Rita Rudner. Στα βραβεία «American Comedy Awards» του 1988, η Tενούτα αναδείχθηκε η καλύτερη γυναικεία ερμηνεύτρια σε κλαμπ κωμωδίας δίπλα στον άνδρα νικητή Jerry Seinfeld. Την ίδια χρονιά είχαν τιμηθεί ονόματα όπως ο Ρόμπιν Γουίλιαμς και η Μπέτι Μίντλερ.

«Θα το αντάλλαζα σε ένα λεπτό, αν μπορούσα να γίνω σύζυγος και μητέρα», είπε σοφά η Τενούτα, τυλιγμένη με χρυσό λαμέ, και μασώντας τσίχνα καθώς παραλάμβανε το βραβείο της.

Η Tενούτα ήταν δύο φορές υποψήφια για Grammy, λαμβάνοντας συνεχείς υποψηφιότητες το 1995 και το 1996 για το καλύτερο κωμικό άλμπουμ για το "Attention Butt Pirates and Lesbetarians" και "In Goddess We Trust". Η Tενούτα μεγάλωσε στο προάστιο Maywood του Σικάγο, φοιτώντας σε καθολικά σχολεία, ενώ μετά την αποφοίτησή της από το κολέγιο, εργάστηκε σε περίεργες δουλειές που περιελάμβαναν το τύλιγμα κρέατος και την απογραφή σε ένα κατάστημα με καθολική θρησκευτική ενδυμασία.

«Απλύθηκα επειδή με έπιασαν να δοκιμάζω τα πράγματα», είπε σε μια συνέντευξη του 1989 στο Associated Press. «Έτσι μπήκε το αφεντικό και υποθέτω ότι αναστατώθηκε κάπως. Και είπα, «Πρέπει να δω αν φαίνονται καλά, γουρούνι. Προσπαθώ να κάνω βελτιώσεις για αυτούς τους τομείς».