Φρενίτιδα στο Χόλιγουντ με το Χάλογουιν –Οι μεταμφιέσεις που ξεχώρισαν

Το Χαλλογουίν (Halloween) γιορτάζεται τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου και είναι μια αργία η οποία εορτάζεται κυρίως σε χώρες του αγγλοσαξωνικού κόσμου - Τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μια γιορτή που λατρεύουν και οι σταρ του Χόλιγουντ

Η Κιμ Καρντάσιαν, η Κένταλ Τζένερ, η Χέιλι Μπίμπερ και η Πάρις Χίλτον οδήγησαν τους σταρ το Σαββατοκύριακο για να μπουν στο πνεύμα του Χάλογουιν.

Οι διάσημες κυρίες άδραξαν την ευκαιρία να μεταμφιεστούν και να πάνε σε κοσμικά πάρτι με πολλά… τρομακτικά και δημιουργικά κοστούμια να κάνουν την εμφάνιση τους.

Η Κιμ μεταμφιέστηκε στην Mystique από τις ταινίες X-Men, επιδεικνύοντας τις καμπύλες της με ένα μπλε λάτεξ κοστούμι.

Η Κιμ Καρντάσια

Η 42χρονη σταρ του Keeping up with the Kardashians ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες με την στολή που επέλεξε αποσπώντας χιλιάδες like.

H αδερφή της Κένταλ μπήκε επίσης στο πνεύμα του Χάλογουιν και μεταμορφώθηκε σε Jessie από το Toy Story.

Η Κένταλ Τζένερ

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έδειξε την απίστευτη σιλουέτα της καθώς ντύθηκε σέξι καουμπόισσα ενώ η Χέιλι Μπίμπερ χρησιμοποίησε τη… δύναμη των λουλουδιών φορώντας μόνο τριαντάφυλλα!

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Η Πάρις Χίλτον ντύθηκε για να εντυπωσιάσει καθώς μεταμορφώθηκε σε σέξι πράκτορα του FBI.