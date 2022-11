Πέθανε ο «μάγος» της διαφήμισης Τζορτζ Λόις - Ο«Χρυσός Έλληνας»

Ο Τζορτζ Λοίς, θρύλος της διαφήμισης και της φωτογραφίας τη δεκαετία του '60, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Είχε το προσωνύμιο ο «Χρυσός Έλληνας»

Πέθανε ο Τζορτζ Λόις, ο χαρισματικός μετρ της διαφήμισης και καλλιτεχνικός διευθυντής που δημιούργησε μερικές από τις πιο τολμηρές φωτογραφίες περιοδικών της δεκαετίας του 1960 και δημιούργησε δημοφιλείς φράσεις και επωνυμίες όπως το «I Want My MTV« και το "Lean Cuisine". Ήταν 91 ετών.

Ο γιος του, ο φωτογράφος Λουκ Λόις, είπε ότι πέθανε «ειρηνικά» την Παρασκευή στο σπίτι του στο Μανχάταν. Με το προσωνύμιο «Χρυσός Έλληνας» και αργότερα, προς δυσαρέσκειά του, «Original Mad Man», ο Τζορτζ Λόις ανήκε σε ένα κύμα διαφημιστών που ξεκίνησε τη «Δημιουργική Επανάσταση» που συγκλόνισε τη Madison Avenue και τον κόσμο στο τέλος της δεκαετίας του 1950 και του '60. Δημιουργικός και ικανός να μαγνητίζει αλλά και να προκαλεί, ήταν δεξιοτέχνης στο να βρίσκει ακριβώς την κατάλληλη εικόνα ή τις λέξεις για να απαθανατίσει μια στιγμή ή να δημιουργήσει ζήτηση για ένα προϊόν.

Υπέγραψε εμβληματικά εξώφυλλα του «Esquire», όπως εκείνο με τον Μοχάμεντ Άλι να ποζάρει σαν ιερομάρτυρας ή τον Άντι Γουόρχολ να βυθίζεται σε μια θάλασσα ντοματόσουπας Campbell. Στο χώρο της διαφήμισης, ξεχώρισε για τις επαναστατικές καμπάνιες που σχεδίασε για φίρμες όπως η Xerox, ενώ έμεινε στην ιστορία η διαφήμισή του στα 80s, με πρωταγωνιστή τον Μικ Τζάγκερ και άλλους ροκ σταρ να λένε: «Θέλω το MTV μου!».

Γιος Ελλήνων μεταναστών, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1931 και ο ρατσισμός που βίωσε στη συνοικία Ιρλανδών όπου μεγάλωσε έγινε για εκείνον κίνητρο, όπως είχε πει, «να ξυπνήσω, να ενοχλήσω, να διαμαρτυρηθώ». Συνήθιζε να λέει ότι ένας επιτυχημένος διαφημιστής απορροφά όσο περισσότερες επιρροές μπορεί, κι εκείνος καυχιόταν ότι είχε γνώσεις για τα πάντα, από τον αθλητισμό μέχρι το μπαλέτο.

Το ενδιαφέρον για το ίδιο αναζωπυρώθηκε μετά την πρεμιέρα και την επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς «Mad Men», ωστόσο ο ίδιος δήλωνε κάθε άλλο παρά κολακευμένος για τη σύγκριση. Όπως είχε γράψει στο βιβλίο του «Damn Good Advice», αυτό το σίριαλ «δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια σαπουνόπερα που εκτυλίσσεται σε ένα λαμπερό γραφείο όπου στιλάτοι ανόητοι πηδούν τις γραμματείς τους, πίνουν μαρτίνι και καπνίζουν μέχρι θανάτου, ενώ παράγουν ανόητες, άψυχες διαφημίσεις. Εξάλλου, όταν ήμουν τριαντάρης ήμουν ωραιότερος από τον Don Draper».

Το 2008 το έργο του Esquire προστέθηκε στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης. Ο Μάρτιν Σκορσέζε, η Τίνα Μπράουν και ο Γκρέιντον Κάρτερ ήταν μεταξύ των θαυμαστών του. Η κληρονομιά που αφήνει είναι τεράστια, αν και οι πραγματικές διαστάσεις συχνά αμφισβητούνται. Οι ισχυρισμοί του ότι δημιούργησε τις διαφημίσεις πρωινού "I Want My Maypo" της δεκαετίας του 1960 και ότι ενέπνευσε τη δημιουργία του περιοδικού New York έχουν εμφισβητηθεί ευρέως.