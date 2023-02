Τζεφ Μπέζος: Η σύντροφός του ποζάρει με ελκυστικό μαύρο φόρεμα

Τζεφ Μπέζος: Η Λόρεν Σάντσεζ, μοιράστηκε με τους followers της ένα σέξι βίντεο με την ίδια να ποζάρει φορώντας ένα κοντό μαύρο δαντελένιο φόρεμα.

Η σύντροφος του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα σέξι βίντεο με την ίδια να ποζάρει φορώντας ένα κοντό μαύρο δαντελένιο φόρεμα. Στο βίντεο, η 53χρονη καθόταν σε ένα περβάζι με απέραντη θέα πίσω της, παίζοντας με τον φακό.

Την ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Λόρεν Σάντσεζ, συνοδεύει το τραγούδι του Calvin Harris και της Rihanna, «This Is What You Came For» και τα σχόλια πήραν φωτιά. Ωστόσο, ο Τζεφ Μπέζος προτίμησε να μην κάνει κανένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση της συντρόφου του.

