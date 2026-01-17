Πέθανε ο πατέρας του αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζου Μαρούδα

Τον πατέρα του σε ηλικία 89 ετών έχασε ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας, που έχει «πρωταγωνιστήσει» στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το ΚΚΕ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του για την απώλεια του πατέρα του, Κυριαζή.

«Ο σύντροφος Κυριαζής Μαρούδας γεννήθηκε το 1937 από οικογένεια αγωνιστών. Συμμετείχε στους Λαμπράκηδες και στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έχοντας συμβολή στο εργατικό λαϊκό κίνημα στην περιοχή της Λάρισας και της Αγιάς» αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής18/1/2026 στην Ανατολή Αγιάς.

Σύμφωνα με το thessaliatv, ο πατέρας του έδινε τις τελευταίες εβδομάδες μάχη για τη ζωή του και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Λάρισας.