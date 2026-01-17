Συρία: Οι ισλαμιστές του Τζολάνι εκδιώκουν τους Κούρδους από το Χαλέπι

Ο συριακός στρατός προχωρά σε περιοχές ανατολικά της πόλης του Χαλεπίου, μετά την έναρξη της αποχώρησης των κουρδικών δυνάμεων από την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συριακά στρατεύματα έχουν ήδη εισέλθει στην Ντέιρ Χάφερ, πόλη που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπίου. Την Παρασκευή, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), η κουρδική πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι θα αναδιπλωθούν ανατολικά του ποταμού Ευφράτη. Η απόφαση αυτή ακολούθησε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και τη δέσμευση του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα να αναγνωρίσει την κουρδική ως εθνική γλώσσα.

Μετά τις αιματηρές συγκρούσεις της περασμένης εβδομάδας, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν και τις δύο πλευρές να αποφύγουν μια νέα αντιπαράθεση. Ο πρόεδρος αλ-Σαράα επιδιώκει την ενσωμάτωση των στρατιωτικών και πολιτικών δομών των Κούρδων στους εθνικούς θεσμούς της Συρίας.

Σε ανακοίνωσή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana, ο συριακός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του «άρχισαν να εισέρχονται στη δυτική περιοχή του Ευφράτη» και δήλωσε ότι έχει επιβάλει «πλήρη στρατιωτικό έλεγχο» στην Ντέιρ Χάφερ. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να μην εισέρχονται στην περιοχή των επιχειρήσεων έως ότου αυτή ασφαλιστεί πλήρως και «καθαριστεί από νάρκες και κατάλοιπα πολέμου».

Εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν συριακές δυνάμεις να προελαύνουν προς την περιοχή, μεταξύ άλλων και με τη χρήση αρμάτων μάχης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία του Κούρδου ηγέτη Μαζλούμ Άμπντι να αποσύρει τις, υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ, SDF «προς αναδιάταξη σε περιοχές ανατολικά του Ευφράτη», ανταποκρινόμενος σε «εκκλήσεις φιλικών χωρών και διαμεσολαβητών». Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ, και ο Μαζλούμ Άμπντι αναμένεται να συναντηθούν αργότερα το Σάββατο στο Ερμπίλ, πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Τις τελευταίες ημέρες, ο συριακός στρατός είχε καλέσει τους αμάχους να εγκαταλείψουν την περιοχή της Ντέιρ Χάφερ, με τις συριακές αρχές να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι αποχώρησαν.

Πριν από την κουρδική αποχώρηση, ο πρόεδρος αλ-Σαράα είχε ανακοινώσει ότι θα καταστήσει την κουρδική εθνική γλώσσα και θα αναγνωρίσει το κουρδικό νέο έτος ως επίσημη αργία. Το σχετικό διάταγμα, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, αποτελεί την πρώτη επίσημη αναγνώριση των εθνικών δικαιωμάτων των Κούρδων από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Στο κείμενο αναφέρεται ότι οι Κούρδοι αποτελούν «ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος» της Συρίας, όπου έχουν υποστεί δεκαετίες καταπίεσης από προηγούμενα καθεστώτα.

Παρά τη φαινομενική αποκλιμάκωση, οι διαφωνίες παραμένουν. Σε αντίδραση στο διάταγμα, η κουρδική διοίκηση στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία έκανε λόγο για «ένα πρώτο βήμα», ζητώντας ωστόσο «μόνιμα συντάγματα που να εκφράζουν τη βούληση του λαού» και όχι «προσωρινά διατάγματα».

Την ίδια στιγμή, μετά την είσοδο των συριακών στρατευμάτων σε περιοχές ανατολικά του Χαλεπίου, οι κουρδικές δυνάμεις κατηγόρησαν τη Δαμασκό ότι «παραβίασε» τη συμφωνία, προχωρώντας νωρίτερα από ό,τι είχε συμφωνηθεί. Από την πλευρά του, ο συριακός στρατός κατηγόρησε τις SDF για «παραβίαση της συμφωνίας», υποστηρίζοντας ότι δύο στρατιώτες του σκοτώθηκαν από κουρδικές δυνάμεις κατά την προέλαση.

Οι κουρδικές δυνάμεις ελέγχουν εδώ και χρόνια εκτεταμένες περιοχές της πλούσιας σε πετρέλαιο βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας, μεγάλο μέρος των οποίων απέκτησαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και της μάχης κατά του Ισλαμικού Κράτους την τελευταία δεκαετία.

Μετά την απομάκρυνση του μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024, ο πρόεδρος αλ-Σαράα επιδιώκει την ενσωμάτωση των κουρδικών δομών στους συριακούς θεσμούς. Τον Μάρτιο του 2025, οι SDF υπέγραψαν σχετική συμφωνία με την κυβέρνηση, ωστόσο σχεδόν έναν χρόνο αργότερα αυτή δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την καθυστέρηση.