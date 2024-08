Αλέν Ντελόν: Λιγότερο όμορφος ο κόσμος χωρίς τον «γόη» του - Η ζωή ενός πραγματικού μύθου

Παγκόσμια θλίψη με τον θάνατο του «θρύλου» του γαλλικού και παγκόσμιου κινηματογράφου, Αλέν Ντελόν, σε ηλικία 88 ετών.

Ο εμβληματικός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στις 3:00 τα ξημερώματα Κυριακής (18/8) στο σπίτι του σε δυτικό προάστιο του Παρισιού.

Όπως ανέφερε το πόρισμα του ιατροδικαστή, επίσημη αιτία θανάτου είναι το λέμφωμα, από το οποίο έπασχε ο ηθοποιός τα τελευταία πέντε χρόνια.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Αλέν Ντελόν στο μεσοδιάστημα της μάχης του με αυτή τη μορφή καρκίνου είχε υποστεί τρία εγκεφαλικά, με το τελευταίο να του έχει προκαλέσει διάφορα προβλήματα υγείας.

Ποιός ήταν ο Γάλλος σταρ που «κατέκτησε» τον πλανήτη με την ομορφιά του;

Ο Αλέν Φαμπιάν Μορίς Μαρσέλ Ντελόν γεννήθηκε στο Σω (σημερινό Ω-ντε-Σεν), του Ιλ-ντε-Φρανς, ένα πλούσιο προάστιο του Παρισιού. Οι γονείς του, Εντίτ (το γένος Αρνόλντ, 1911–1995) και Φαμπιάν Ντελόν (1904–1977), χώρισαν όταν ο Ντελόν ήταν τεσσάρων ετών.

Και οι δύο ξαναπαντρεύτηκαν και, ως αποτέλεσμα, ο Ντελόν έχει μια ετεροθαλή αδερφή και δύο ετεροθαλείς αδελφούς. Η γιαγιά του από τον πατέρα του ήταν Κορσικανή, από το Προυνέλι-ντι-Φιουμόρμπο. Όταν οι γονείς του χώρισαν, ο Ντελόν στάλθηκε να ζήσει με ανάδοχους γονείς. Μετά τον θάνατο των ανάδοχων γονέων, οι γονείς του Ντελόν ανέλαβαν από κοινού την επιμέλειά του, αλλά η συμφωνία δεν αποδείχθηκε ικανοποιητική. Φοίτησε σε καθολικόμοικοτροφείο, το πρώτο από τα πολλά σχολεία από τα οποία αποβλήθηκε λόγω απείθαρχης συμπεριφοράς. Ο Ντελόν άφησε το σχολείο στα 14 του και εργάστηκε για λίγο στο κρεοπωλείο του πατριού του. Κατατάχθηκε στομΓαλλικό Ναυτικό τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 17 ετών, και κατά τη διάρκεια του 1953-1954 υπηρέτησε ως πεζοναύτης στον Πρώτο Πόλεμο της Ινδοκίνας.

Το 1956, μετά τη ναυτική του θητεία, ο Ντελόν επέστρεψε στη Γαλλία και ξεκίνησε να εργάζεται ως σερβιτόρος, αχθοφόρος, γραμματέας και βοηθός πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έγινε φίλος με την ηθοποιό Μπριζίτ Ομπέρ, και ενώθηκε της σε ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ των Καννών, απ' όπου θα ξεκινούσε η κινηματογραφική του καριέρα.

Στις Κάννες, ο Ντελόν εθεάθη από έναν ανιχνευτή ταλέντων του Αμερικανού παραγωγού Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ. Μετά από μια οντισιόν, ο Σέλζνικ του πρόσφερε συμβόλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα μάθει αγγλικά. Ο Ντελόν επέστρεψε στο Παρίσι για να μάθει την γλώσσα, αλλά εκεί γνώρισε τον Γάλλο σκηνοθέτη Υβ Αλεγκρέ, ο οποίος ήταν πεπεισμένος ότι έπρεπε να μείνει στη Γαλλία για να ξεκινήσει την καριέρα του. Ο Σέλζνικ επέτρεψε στον Ντελόν να ακυρώσει το συμβόλαιό του και ο Αλεγκρέ του έδωσε τον πρώτο κινηματογραφικό του ρόλο στην ταινία Send a Woman When the Devil Fails (γαλλ. Quand la femme s'en mêle, 1957). Ο Μαρκ Αλεγκρέ (αδελφός του Ιβ) έδωσε στον Ντελόν τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Sois belle et tais-toi (1958), στην οποία συμμετείχε και ο νεαρός ηθοποιός Ζαν Πολ Μπελμοντό. Στη συνέχεια, ο Ντελόν έπαιξε στη ρομαντική ταινία Κριστίν (1958), βασισμένη σε ένα μυθιστόρημα του Άρθουρ Σνίτσλερ, δίπλα στη Ρόμι Σνάιντερ. Ο Ντελόν και η Σνάιντερ ξεκίνησαν μια ερωτική σχέση, η οποία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα εκείνη την εποχή.

Ο Ντελόν πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμωδία Οι γυναίκες είναι αδύναμες (Faibles femmes, 1959), η οποία υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και ήταν η πρώτη από τις ταινίες του Ντελόν που προβλήθηκε στην Αμερική. Ο Ντελόν έκανε κάποιες προσωπικές εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της ταινίας.

Διεθνής αναγνώριση

Στη συνέχεια ο Ντελόν έπαιξε σε δύο ταινίες που του εξασφάλισαν τη διεθνή φήμη. Το 1960, εμφανίστηκε στην ταινία Γυμνοί στον ήλιο (Plein Soleil) δίπλα στον Μορίς Ρονέ σε σκηνοθεσία Ρενέ Κλεμάν, που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ, το οποίο βασίστηκε στο μυθιστόρημα Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ της Πατρίσια Χάισμιθ. Ο Ντελόν υποδύθηκε τον Τομ Ρίπλεϊ, λαμβάνοντας κριτικό έπαινο για την ερμηνεία του. Η Χάισμιθ δήλωσε θαυμάστρια της ερμηνείας του ΝτελόνΗ ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και στο κύκλωμα του art house στις αγγλόφωνες χώρες. Στη συνέχεια έπαιξε τον ομώνυμο ρόλο στην ταινία του Λουκίνο Βισκόντι, Ο Ρόκο και τ' αδέλφια του (1960). Ο κριτικός κινηματογράφου Μπόσλεϊ Κράουδερ των New York Times έγραψε ότι η ερμηνεία του Ντελόν ήταν «συγκινητικά εύκαμπτη και εκφραστική».

Με τη Μόνικα Βίτι στην ταινία του Μικελάντζελο Αντονιόνι Η έκλειψη (1962)

Ο Ντελόν έκανε το ντεμπούτο του στο θέατρο το 1961 με το έργο του Τζον Φορντ Κρίμα που είναι πόρνη με τη Ρόμι Σνάιντερ στο Παρίσι. Ο Λουκίνο Βισκόντι σκηνοθέτησε την παράσταση που έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων. Συναντήθηκε ξανά με τον Ρενέ Κλεμάν στην ιταλική κωμωδία για τον φασισμό, Che gioia vivere (1961). Ήταν μια μικρή επιτυχία. Πιο δημοφιλής ήταν μια σπονδυλωτή ταινία με πολλούς αστέρες, το Amours célèbres (1961), όπου ο Ντελόν υποδύθηκε τον Αλβέρτο Γ' της Βαυαρίας απέναντι από την Μπριζίτ Μπαρντό. Περίπου αυτή την εποχή ο Ντελόν αναφέρθηκε ως πιθανότητα να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Λόρενς της Αραβίας.Ο Πίτερ Ο'Τουλ τελικά επιλέχτηκε, αλλά στη συνέχεια ο Ντελόν υπέγραψε με τη Seven Arts μια συμφωνία τεσσάρων ταινιών, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς ταινίας μεγάλου προϋπολογισμού της ιστορίας του Μάρκο Πόλο και του βασιλιά του Παρισιού, που σχετιζόταν με τον Αλέξανδρο Δουμά. Καμία από τις δύο ταινίες δεν ολοκληρώθηκε. Αντίθετα, έλαβε την συμμετοχή στην ταινία του Μικελάντζελο Αντονιόνι Η έκλειψη (1962),μια σημαντική κριτική επιτυχία, αν και το κοινό ήταν μικρό.

Το 1963 ο παραγωγός Ζακ Μπαρ έκανε την ταινία Η μεγάλη ληστεία του καζίνο με πρωταγωνιστή τον Ζαν Γκαμπέν και με την υποστήριξη της MGM. Ο συμπρωταγωνιστής του Γκαμπέν επρόκειτο να είναι ο Ζαν-Λουί Τρεντινιάν μέχρι που ο Ντελόν άσκησε πίεση στον Μπαρ για τον ρόλο. Ο Ντελόν πήρε τα δικαιώματα διανομής της ταινίας σε ορισμένες χώρες αντί για έναν απλό μισθό. Επειδή αυτό δεν είχε γίνει ποτέ πριν στη Γαλλία, έγινε γνωστό ως «μέθοδος του Ντελόν». Το στοίχημα απέδωσε καλά, με τον Γκαμπέν να ισχυρίζεται αργότερα ότι ο Ντελόν κέρδισε 10 φορές περισσότερα χρήματα από ό,τι είχε ως αμοιβή. Ωστόσο, το 1965, ο Ντελόν ισχυρίστηκε ότι "κανείς άλλος δεν το έχει δοκιμάσει από τότε και έχει βγάλει χρήματα". Ωστόσο, η εμπειρία έδωσε στον Ντελόν μια γεύση για την παραγωγή ταινιών. Υπέγραψε επίσης μια συμφωνία πέντε ταινιών με την MGM, από τις οποίες Η μεγάλη ληστεία του καζίνο ήταν η πρώτη.

Η φήμη του ενισχύθηκε περαιτέρω όταν δούλεψε ξανά με τον Λουκίνο Βισκόντι για τον Γατόπαρδο (Il Gattopardo) με τον Μπαρτ Λάνκαστερ και την Κλαούντια Καρντινάλε. Αυτή ήταν η έβδομη μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς στη Γαλλία και Η μεγάλη ληστεία του καζίνο ήταν η έκτη. Ο Γατόπαρδος προβλήθηκε επίσης ευρέως στις ΗΠΑ από τη 20th Century Fox. Ο Ντελόν ήταν πλέον ένας από τους πιο δημοφιλείς σταρ στη Γαλλία. Πρωταγωνίστησε στη Μαύρη τουλίπα (La tulipe noire, 1964), μια άλλη επιτυχία.

Το Les Félins (1964), που τον ένωσε ξανά με τον Ρενέ Κλεμάν και συμπρωταγωνίστησε με την Τζέιν Φόντα, γυρίστηκε σε γαλλική και αγγλική έκδοση. Η ταινία διανεμήθηκε από την MGM, αλλά δεν είχε επιτυχία. Το 1964, ο Ντελόν ίδρυσε μια εταιρεία παραγωγής, την Delbeau Production, με τον Ζορζ Μπομέ. Παρήγαγαν την ταινία Ο επαναστάτης του Αλγερίου (L'insoumis) (1964), όπου ο Ντελόν υποδύθηκε έναν δολοφόνο του OAS. Έπρεπε να επανεξεταστεί λόγω νομικών ζητημάτων. Παρά το γεγονός ότι διανεμήθηκε από την MGM, το κοινό ήταν μικρό.





Οι γυναίκες της ζωής του

Οι γυναίκες πάντα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του Αλέν Ντελόν. Όπως είχε πει «γι’ αυτές ήθελα να είμαι πάντα ο πιο όμορφος, ο πιο μεγάλος, ο πιο δυνατός και να το βλέπω στα μάτια τους. Οι γυναίκες υπήρξαν το μεγαλύτερο κίνητρο». Μετά τον χωρισμό του με τη Ρόμι Σνάιντερ, γνώρισε το 1963 τη Ναταλί Μπαρτελεμί, μια φλογερή γυναίκα, μαροκινής καταγωγής. Την παντρεύτηκε (στον μοναδικό γάμο της ζωής του) και μαζί της απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον ηθοποιό Άντονι Ντελόν. Ύστερα από τρία χρόνια πάθους και μεγάλων καυγάδων θα χωρίσουν.

Τα βραβεία

Για τη συνεισφορά του στην κινηματογραφική τέχνη, ο Αλέν Ντελόν έγινε μέλος της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής το 2005 και τον Μάιο του 2019 τιμήθηκε με τον «Χρυσό Φοίνικα» του Φεστιβάλ των Καννών. Ένα μήνα αργότερα υπέστη εγκεφαλικό που τον ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα. Μάλιστα στις αρχές του 2022 εξέφρασε την επιθυμία να θέσει τέλος στη ζωή του με ευθανασία.

Ο Αλέν Ντελόν έζησε μια γεμάτη και «απίθανη» ζωή. «Τόσο απίθανη, ώστε κανένας δημοσιογράφος δεν θα ήταν ικανός να την γράψει», όπως είχε πει κάποτε ο ίδιος.

Οι οικογενειακές διαμάχες και η «σφαγή» για την κληρονομιά

Σύμφωνα με τη Le Parisien ήταν σκληρός έναντι των δύο αγοριών του, του Άντονι και του Αλέν-Φαμπιέν. Για την Anouchka, με την οποία μοιραζόταν τη σκηνή, ήταν ένας λιγότερο αμφίθυμος πατέρας.

Ήταν αυτοί που ανακοίνωσαν τον θάνατο του ηθοποιού αυτή την Κυριακή σε ηλικία 88 ετών, στο σπίτι του στο Ντούσι.

Ο πατέρας, Αλέν Ντελόν, είχε μόνο αρμονικές σχέσεις με την κόρη του, Anouchka, που γεννήθηκε το 1990. Αν και δεν διέκοψε ποτέ τους δεσμούς του με τους γιους του Anthony, που γεννήθηκε το 1964, και Alain-Fabien, που γεννήθηκε το 1994, ο θρύος του γαλλικού σινεμά συνέχισε να έχει καυγάδες και συμφιλιώσεις μαζί τους. Συχνά μέσω των ΜΜΕ.

Οι δημόσιοι τσακωμοί

Τα τρία παιδιά του, ο Άντονι, η Ανούσκα και ο Αλέν-Φάμπιεν, τσακώνονται δημόσια σε έναν καταστροφικό καταιγισμό κατηγοριών και νομικών ενεργειών.

Τα «άπλυτα» της οικογένειας Ντελόν βγαίνουν στη φόρα με καταιγιστικό ρυθμό με αποτέλεσμα ο δικηγόρος του ηθοποιού, Christophe Ayela να χρειαστεί να σημάνει συναγερμό, όπως είχε αναφέρει ο Guardian στις αρχές του χρόνου. «Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό και όλες οι πλευρές πρέπει να ηρεμήσουν. Φτάνει», είπε η Ayela.

Πίσω από τον μακρύ πέτρινο τοίχο του κτήματος Ντελόν, γνωστό ως La Brûlerie, που εκτείνεται για 2,3 χιλιόμετρα κατά μήκος του δρόμου προς το χωριό Douchy-Montcorbon στο διαμέρισμα του Λουαρέ της κεντρικής Γαλλίας, ο αγαπημένος ηθοποιός φέρεται να είχε γίνει «πιόνι» σε μία άγρια κόντρα. Στο σημείο αυτό, 140 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, είχε πει οτι επιθυμεί να ταφεί ο ίδιος ο Ντελόν κοντά στο παρεκκλήσι που κατασκευάστηκε στον χώρο του νεκροταφείου που δημιούργησε για τα αγαπημένα του σκυλιά.

Ο Ντελόν αγόρασε το ακίνητο, ένα πρώην κέντρο διακοπών για τα παιδιά των σιδηροδρομικών εργαζομένων σε κάτι λιγότερο από 300 στρέμματα δασώδους έκτασης, το 1971. Οι 1.500 κάτοικοι του χωριού ήταν περήφανοι για τον διάσημο κάτοικό τους και υπήρξαν πάντα βαθιά διακριτικοί.

Μια παλιότερη φωτογραφία έδειχνε τον Ντελόν να δείχνει χαλαρός, πλαισιωμένος από την Γιαπωνέζα σύντροφό του, Χιρόμι Ρόλιν, 66 ετών, που έζησε με τον ηθοποιό από το 2019 έως ότου τα παιδιά του μπόρεσαν να τη διώξουν από το σπίτι του το προηγούμενο καλοκαίρι.

Σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας, και οι τρεις την κατηγόρησαν για κατάχρηση της αδυναμίας του πατέρα τους. Τους απάντησε ότι προσπάθησαν να τον σκοτώσουν σταματώντας την ιατρική του θεραπεία. Και ακολούθησαν τα χειρότερα.

Η πρώτη μάχη στον «πόλεμο» των αδελφών ήρθε αρχές του 2024 όταν ο 59χρονος Άντονι του οποίου η μητέρα Nαταλί ήταν η μοναδική σύζυγος του Ντελόν, κατηγόρησε την ετεροθαλή αδερφή του, Aνούσκα 33 ετών, κόρη του μοντέλου από την Ολλανδία Ροζαλί βαν Μπρέμεν ότι «είπε ψέματα» και απέκρυψε τα αποτελέσματα των γνωστικών τεστ που είχαν κάνει Ελβετοί γιατροί στον πατέρα τους.

Η Aνούσκα εμφανίστηκε στην τηλεόραση για να αντεπιτεθεί. Ο δικηγόρος του ηθοποιού είπε ότι ο Ντελόν ήταν έξαλλος με τη «θύελλα των μέσων ενημέρωσης» που δημιούργησε ο μεγαλύτερος γιος του. Αλλά ο τρίτος γιός, ο αδελφός της Aνούσκα Αλέν Φαμπιέν 29 ετών που τώρα ζει στο La Brûlerie, υπερασπίστηκε τον Άντονι και κατέγραψε κρυφά την αδερφή του που φέρεται να «στάζει υπαινιγμούς» στο αυτί του πατέρα τους. Ακολούθησαν περισσότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις, κατηγορίες και γραπτά.

Ο εισαγγελέας διέταξε να υποβληθεί ο Ντελόν σε ιατρική έκθεση εμπειρογνωμόνων και σκέφτηκε ακόμη και να τον θέσει υπό εποπτεία, αφού υπέδειξε ότι ο ηθοποιός έχει «χάσει τη διαύγεια του». Μετά από μια δεύτερη ιατρική εξέταση, ο δικηγόρος του σταρ είπε: «Ο κύριος Αλέν Ντελόν απάντησε σε ερωτήσεις… επιβεβαιώνοντας επομένως ότι η διαύγειά του δεν χάθηκε, σε αντίθεση με τις συκοφαντικές δηλώσεις που έγιναν στα μέσα ενημέρωσης».

Η διαθήκη του Ντελόν

Οι πρωταγωνιστές επιμένουν ότι η κόντρα δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Η διαθήκη του Ντελόν αφήνει τη μισή περιουσία του στην κόρη του και την άλλη μισή στους γιους του. Είναι μια άδικη μοιρασιά, αλλά ισχυρίζονται ότι δεν αμφισβητούν την επιθυμία του. Ο Aντονι και ο Αλέν-Φαμπιέν είχαν δύσκολες σχέσεις με τον πατέρα τους και περιπέτειες με ναρκωτικά, όπλα και το νόμο. Ένας τρίτος γιος, ο Άρι Μπουλόν, που γεννήθηκε από τη Γερμανίδα ροκ σταρ Nico των Velvet Underground – αλλά τον οποίο ο ηθοποιός δεν αναγνώρισε ποτέ ως γιο του – μεγάλωσε εν μέρει με τη μητέρα του Ντελόν. Πέθανε πέρυσι μετά από μια ολόκληρη μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

