Αγγλία: Ακτιβιστές της PETA εισέβαλαν στο κόκκινο χαλί των Fashion Awards του Λονδίνου

Δύο υποστηρικτές της οργάνωσης People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων) κρατώντας πινακίδες που έγραφαν «Τα φτερά φοριούνται από όμορφα πουλιά και άσχημους ανθρώπους» εισέβαλαν στο κόκκινο χαλί των Fashion Awards του Λονδίνου, χθες (2/12).

Είπαν ότι αυτό έγινε για να επιστήσουν την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα πουλιά εκτρέφονται και σκοτώνονται για να χρησιμοποιηθούν τα φτερά τους στη βιομηχανία της μόδας.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Albert Hall του Λονδίνου και παρευρέθηκαν μια σειρά από καλεσμένους σταρ.

Η ανώτερη διευθύντρια εκστρατειών της PETA, Kate Werner, δήλωσε: «Κάθε φόρεμα με φτερά και σακάκι γεμάτο πούπουλα σημαίνει δυστυχία για τα ευαίσθητα πουλιά, τα οποία βασανίζονται, μαδιούνται και σφάζονται βίαια για τα φτερά τους. Η PETA καλεί τους απανταχού σχεδιαστές και τους καταναλωτές να αφήσουν τα πουλιά στην ησυχία τους και να αγκαλιάσουν τα καινοτόμα βίγκαν υλικά για τα οποία κανείς δεν χρειάστηκε να υποφέρει και να πεθάνει».

Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ξεκίνησε πρόσφατα μια συνεργασία με την PETA για μια σειρά χωρίς φτερά. Η ομάδα καλεί επίσης τον όμιλο Moncler να σταματήσει να χρησιμοποιεί φτερά στα ρούχα του.

Μια σειρά από «εισβολές»

Νωρίτερα φέτος, η επίδειξη της Victoria Beckham στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού διακόπηκε από ακτιβιστές της PETA. Οι ακτιβιστές σηκώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίδειξης και περπάτησαν στην πασαρέλα μαζί με τα μοντέλα, ενώ κρατούσαν πινακίδες που έγραφαν «viva vegan leather» (ζήτω το βίγκαν δέρμα). Τα μπλουζάκια τους έγραφαν: «Τα ζώα δεν είναι ύφασμα. Γυρίστε την πλάτη σας στα δέρματα των ζώων».

Η PΕΤΑ δήλωσε ότι ενώ η μάρκα της Μπέκαμ έχει απαγορεύσει τη χρήση γούνας και εξωτικών δερμάτων, «εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μεγάλη ποσότητα δέρματος που λαμβάνεται με σκληρό τρόπο, ιδίως δέρμα μοσχαριού».

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση δήλωσε ότι είχε επίσης εισβάλει στις πασαρέλες των Coach στη Νέα Υόρκη, Burberry στο Λονδίνο και Fendi στο Μιλάνο αυτή τη σεζόν. Η πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την Ευρώπη, Mimi Bekhechi, δήλωσε: «Κανένα ένδυμα ή αξεσουάρ δεν αξίζει να φτιάχνεται από ευαίσθητα και ευφυή ζώα που σφάζονται και γδέρνονται βίαια».

Με πληροφορίες από Mirror

