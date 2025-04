Τζάστιν Μπίμπερ: Τα χρέη εκατομμυρίων και οι «δαίμονες» που αντιμετωπίζει

Associated Press

Φουντώνουν οι φήμες για τον Τζάστιν Μπίμπερ, μετά από ένα άρθρο του Hollywood Reporter που ανέφερε ότι είχε χρέη εκατομμυρίων μετά την ακύρωση της περιοδείας του Justice World Tour, κάτι που ένας εκπρόσωπος αρνήθηκε λέγοντας ότι ήταν «ανοησία με στόχο το clickbait».

Άνθρωποι που κάποτε ήταν κοντά στον Τζάστιν Μπίμπερ ανησυχούν για τον τραγουδιστή του "Never Say Never", αποκάλυψε μία πηγή στο PEOPLE. «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλούς διαφορετικούς δαίμονες», λέει η πηγή. «Παίρνει κάποιες πολύ κακές αποφάσεις τελευταία, επηρεάζοντας περαιτέρω τις φιλίες, τα χρήματα και τις επιχειρήσεις του». «Οι άνθρωποι ανησυχούν γι' αυτόν» πρόσθεσε.

Ένα μεγάλο άγχος που αντιμετωπίζει ο Μπιμπερ είναι η επικείμενη δίκη του Σον «Ντίντι» Κομπς -με τον οποίο συνδεόταν στα μέσα της δεκαετίας του 2010- και η τεταμένη σχέση του με τον πρώην μάνατζερ Σκούτερ Μπράουν ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του το 2024.

Ο Μπίμπερ έχει επίσης διακόψει δημόσια τους δεσμούς του με την εταιρεία μόδας του, Drew House. «Δεν ασχολούμαι πλέον με αυτήν την εταιρεία. Η Drew House δεν αντιπροσωπεύει εμένα, ούτε την οικογένειά μου, ούτε τη ζωή μου», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories, η οποία διαγράφηκε έκτοτε, στις 10 Απριλίου. «Αν τα πας καλά με εμένα, τον άνθρωπο Τζάστιν Μπίμπερ μην σπαταλάς τα χρήματά σου στον Drew House».

Ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy σταρ βρίσκεται στη διαδικασία κυκλοφορίας μιας νέας σειράς ρούχων που ονομάζεται SKYLRK. Ένα πρώην μέλος της ομάδας του εν τω μεταξύ είπε στο The Hollywood Reporter ότι ο 31χρονος Μπίμπερ ήταν «χαμένος».

«Το να τον βλέπεις να διαλύεται έτσι... είναι σαν να παρακολουθείς κάποιον που δεν ζει τη ζωή του», δήλωσε το πρώην μέλος της ομάδας σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου. «Είναι χαμένος. Δεν υπάρχει κανείς που να τον προστατεύει επειδή δεν υπάρχει κανείς εκεί πρόθυμος να του πει όχι. Αν πεις όχι, σε κατακλύζουν».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπίμπερ αντιμετωπίζει εκατομμύρια δολάρια σε χρέη μετά την ακύρωση της περιοδείας του Justice Tour το 2022.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Εκπρόσωπός του επέκρινε τις πηγές του HR, λέγοντας στο PEOPLE: «Αυτή είναι απλώς ηλιθιότητα clickbait που βασίζεται σε ανώνυμες - και σαφώς κακώς ενημερωμένες - «πηγές», απογοητευμένες που δεν συνεργάζονται πλέον με τον Τζάστιν. Καθώς χαράζει τον δικό του δρόμο προς τα εμπρός, αυτές οι περιττές ιστορίες και οι ανακριβείς υποθέσεις θα συνεχιστούν. Αλλά, δεν θα τον αποτρέψουν από το να παραμείνει αφοσιωμένος στην πορεία του».

Στις 13 Μαρτίου, ο Μπίμπερ δημοσίευσε στα Instagram Stories του για το πώς ένιωθε σαν απατεώνας. «Οι άνθρωποι μου έλεγαν όλη μου τη ζωή 'ουάου Τζάστιν, το αξίζεις αυτό' και προσωπικά πάντα ένιωθα ανάξιος», είπε. «Σαν να ήμουν απατεώνας...»

Πάνω από μια εβδομάδα αργότερα, στις 22 Μαρτίου, κοινοποίησε μια ανάρτηση στο Instagram που περιελάμβανε μια μεγεθυμένη φωτογραφία του που φορούσε μια μπλούζα και μια φωτογραφία του εαυτού του από παλιά, μιλώντας για προβλήματα διαχείρισης θυμού στη λεζάντα. «Έχω κι εγώ προβλήματα θυμού, αλλά θέλω να εξελιχθώ και να μην αντιδρώ τόσο πολύ», έγραψε.

Εκείνη την ημέρα, μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο όπου έπαιζε μουσική κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης. «Νομίζω ότι μισώ τον εαυτό μου μερικές φορές όταν νιώθω ότι αρχίζω να γίνομαι μη αυθεντικός», έγραψε στο Instagram. «Μετά θυμάμαι ότι όλοι μας κάνουμε να πιστεύουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί, αλλά εξακολουθώ να μισώ όταν αλλάζω τον εαυτό μου για να ευχαριστήσω τους ανθρώπους».

Σχετικές ειδήσεις