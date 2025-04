Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ένας από τους πιο εξαιρετικούς πνευματικούς ηγέτες

Associated Press

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απέτισε φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο μετά την είδηση του θανάτου του Ποντίφικα σε ηλικία 88 ετών τη Δευτέρα του Πάσχα. Ο 50χρονος Αμερικανός ηθοποιός έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από την συνάντησή τους στο Βατικανό το 2016.

https://www.instagram.com/p/DIuCRiqz2Y-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο πρωταγωνιστής του Τιτανικού, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, θυμήθηκε τη συζήτηση που είχε με τον Ποντίφικα για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «Before the Flood» (Πριν από την πλημμύρα) με θέμα την κλιματική αλλαγή, το οποίο προβλήθηκε αργότερα μέσα στο ίδιο έτος. Στην μακροσκελή ανάρτησή του ο Αμερικανός ηθοποιός αναφέρει για τον Πάπα Φραγκίσκο: «Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ένας μεταμορφωτικός ηγέτης – όχι μόνο για την Καθολική Εκκλησία, αλλά και για την περιβαλλοντική μεταρρύθμιση και τον ακτιβισμό. Επέδειξε μια βαθιά και ακλόνητη δέσμευση στην περιβαλλοντική διαχείριση, κυρίως μέσω της πρωτοποριακής εγκυκλίου του Laudato Si’ του 2015.

01 03 Πηγή: Associated Press 02 03 Πηγή: Associated Press 03 03 Πηγή: Associated Press

Αυτό το ισχυρό έγγραφο λειτούργησε ως ένα ηχηρό κάλεσμα για μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον πλανήτη. Δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση όλων των ειδών ζωής, ο Πάπας Φραγκίσκος προέτρεψε τα άτομα, τις κοινότητες, τα ιδρύματα και τους παγκόσμιους ηγέτες να ενωθούν για να φροντίσουν το κοινό μας σπίτι.

Τα λόγια του συνέβαλαν καταλυτικά στη δημιουργία δυναμικής ενόψει της παγκόσμιας διάσκεψης COP21 του 2015, συμβάλλοντας τελικά στη διαμόρφωση της Συμφωνίας του Παρισιού. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ μου Before the Flood το 2016, είχα την τιμή να συνομιλήσω με τον Πάπα Φραγκίσκο για μια συζήτηση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η εμπειρία ήταν διαφωτιστική, βαθιά συγκινητική και προκάλεσε σκέψεις.

Το 2023, ο Πάπας Φραγκίσκος επέκτεινε το Laudato Si’ με τη δημοσίευση του Laudate Deum: Αποστολική προτροπή για την κλιματική κρίση. Σε αυτήν, ανανέωσε την έκκλησή του για άμεση και αποφασιστική δράση για το κλίμα, υπενθυμίζοντάς μας ότι είμαστε μέρος της Φύσης, συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτήν και συνεπώς βρισκόμαστε σε συνεχή αλληλεπίδραση μαζί της και ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο από έξω, αλλά από μέσα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ένας από τους πιο εξαιρετικούς πνευματικούς ηγέτες της εποχής μας. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές περιβαλλοντολόγων σε όλο τον κόσμο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο λύκος της Wall Street» είχε από νεαρή ηλικία ανησυχίες για το περιβάλλον. Το 1998 δημιούργησε το ίδρυμα «Leonardo DiCaprio Foundation», το οποίο υποστηρίζει οργανισμούς και πρωτοβουλίες που έχουν αποστολή ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη. Ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε, στενός συνεργάτης του Ντι Κάπριο, απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο και δήλωσε στο περιοδικό Variety: «Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να ειπωθούν για την αξία του Πάπα Φραγκίσκου και όλα όσα σήμαινε για τον κόσμο, την εκκλησία, τον παπισμό, που θα τα αφήσω σε άλλους. Ήταν, από κάθε άποψη, ένας αξιοσημείωτος άνθρωπος. Αναγνώριζε τις δικές του αδυναμίες. Εξέπεμπε σοφία. Εξέπεμπε καλοσύνη. Είχε μια ακλόνητη δέσμευση για το καλό».

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Ο γνωστός σκηνοθέτης είχε συναντηθεί αρκετές φορές με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό. Η τελευταία φορά ήταν τον Μάιο του 2023, όταν ο Σκορτσέζε είχε ανακοινώσει πως θα έκανε άλλη μία ταινία με επίκεντρο τον Ιησού, μετά την ταινία του 1988 The Last Temptation of Christ (Ο τελευταίος πειρασμός του Χριστού) - η οποία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955 και την ταινία του 2016 Silence (Σιωπή), η οποία περιγράφει τα δεινά των Πορτογάλων Ιησουιτών ιεραποστόλων στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα.