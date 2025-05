Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: «Δέχθηκα γροθιά στο πρόσωπο σε πάρτι του Diddy»

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο ενώ παρευρισκόταν σε ένα ξέφρενο πάρτι, που διοργάνωσε ο Sean «Diddy» Combs, στο νυχτερινό κέντρο TAO το 2001. Σε ένα απόσπασμα από το τοκ σόου της αδερφής της Κλόι το 2016 με τίτλο «Kocktails with Khloé» εν μέσω της συνεχιζόμενης ομοσπονδιακής δίκης του ράπερ για σεξουαλική κακοποίηση, η 46χρονη σταρ των ριάλιτι θυμήθηκε ότι δέχθηκε βάναυσα χτύπημα.

«Με χτύπησαν στο πρόσωπο επειδή περίμενα στην ουρά για την τουαλέτα στο TAO, όπου ο Diddy νοίκιαζε ολόκληρο το εστιατόριο. Ήταν για τα γενέθλιά του», θυμήθηκε. Η Kόρτνεϊ βρισκόταν στην ουρά για την τουαλέτα όταν ένα κορίτσι «μπήκε μπροστά» της και κατέφυγε στη βία αφού της είπε ευγενικά να περιμένει τη σειρά της. «Συγγνώμη, είμαι η επόμενη». Και κυριολεκτικά μς γρονθοκόπησε στο πρόσωπο», είπε. «Δεν ήξερα τι να κάνω. Κανείς δεν ήταν μαζί μου. Ήμουν μόνη μου».

Αφού έφυγε η γυναίκα, η Κόρτνεϊ εξήγησε ότι πήγε στην επόμενη τουαλέτα και «άρχισε να κλαίει» πριν τρέξει έξω και πει στην αδερφη της Κλόι τι συνέβη. Η τελευταία στη συνέχεια, αστειεύτηκε ότι προσπάθησε να εντοπίσει τη γυναίκα για να την «δείρει» επειδή πλήγωσε την αδερφή της.

Η Κλόι παραδέχτηκε επίσης ότι ο Diddy ήταν «γνωστός» για τα πάρτι υψηλού προφίλ του. «Όταν σκέφτεσαι ένα πάρτι ή μια καλή στιγμή, σκέφτεσαι τον Puff», είπε καθώς ο ράπερ έγνεψε καταφατικά. «Έχουμε γίνει γνωστοί για το ότι κάναμε πάρτι μαζί σου μερικές φορές».

Σε ένα επεισόδιο του Keeping Up With The Kardashians το 2014, η Kλόι επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι διασταυρώθηκε με τον Τζάστιν Μπίμπερ σε ένα από τα πάρτι του Diddy, όπου αποκάλυψε ότι «οι μισοί καλεσμένοι ήταν γυμνοί». Θυμήθηκε ότι ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Τζάστιν, ο οποίος θα ήταν 20 ετών τότε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπίμπερ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τις εκρηκτικές φήμες που τον συνέδεαν με τον Diddy, λίγες μέρες μετά την έναρξη της δίκης του ατιμασμένου μεγιστάνα της μουσικής για σεξουαλική εμπορία. Σε μια δήλωση, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο ποπ σταρ επέμεινε ότι δεν έγινε στόχος του ράπερ.

«Παρόλο που ο Tζάστιν δεν είναι μεταξύ των θυμάτων του Sean Combs, υπάρχουν άτομα που υπέστησαν πραγματική βλάβη από αυτόν. Η μετατόπιση της προσοχής μακριά από αυτή την πραγματικότητα μειώνει τη δικαιοσύνη που δικαιωματικά αξίζουν αυτά τα θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του σε μια δήλωση στο TMZ.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Ο Μπίμπερ σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πιο κοντά στους γιους του ράπερ παρά στον ίδιο τον Sean. Λίγο μετά τη σύλληψή του στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης και εκβιασμού - τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε - μια πηγή μίλησε στη DailyMail.com σχετικά με την αντίδραση του Τζάστιν στην είδηση.

«Ο Μπίμπερ είναι τόσο ενοχλημένος από την είδηση ​​για τον Diddy και δεν είναι πρόθυμος να την επεξεργαστεί ή να την συζητήσει, γι' αυτό και έχει απομονωθεί». Σύμφωνα με την πηγή, ο τραγουδιστής μετάνιωσε επίσης που συνεργάστηκε με τον Combs στο άλμπουμ του 2023 με τίτλο «The Love Album: Off the Grid» «Συμμετείχε στο πιο πρόσφατο άλμπουμ του Diddy και αν γνώριζε κάτι από αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση να το είχε κάνει» δήλωσαν οικείοι του.

Σχετικές ειδήσεις