Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Πώς πληρώνει 30.000 υπαλλήλους εν μέσω πολέμου

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, η στρατιωτική ικανότητα της Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σοβαρά και η πολιτική της ηγεσία βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Παρ'ολα αυτά εξακολουθεί να πληρώνει χιλιάδες αξιωματούχους της κυβέρνησης χάρη σε ένα σκοτεινό δίκτυο που παραμένει εν πολλοίς λειτουργικό, σύμφωνα με το BBC

Newsbomb

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Πώς πληρώνει 30.000 υπαλλήλους εν μέσω πολέμου
Mέλη της Χαμάς
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, η στρατιωτική ικανότητα της Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σοβαρά και η πολιτική της ηγεσία βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς κατάφερε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ένα μυστικό σύστημα πληρωμών με μετρητά για να πληρώνει μισθούς 30.000 δημοσίων υπαλλήλων, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το BBC μίλησε με τρεις δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν σχεδόν 300 δολάρια ο καθένας την τελευταία εβδομάδα. Πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων που συνέχισαν να λαμβάνουν το πολύ λίγο πάνω από το 20% του προπολεμικού μισθού τους κάθε 10 εβδομάδες.

Εν μέσω του αυξανόμενου πληθωρισμού, ο συμβολικός μισθός - ένα κλάσμα του πλήρους ποσού - προκαλεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ των πιστών του κόμματος. Οι σοβαρές ελλείψεις τροφίμων - τις οποίες οι οργανισμοί βοήθειας αποδίδουν στους ισραηλινούς περιορισμούς - και τα αυξανόμενα κρούσματα οξέος υποσιτισμού συνεχίζονται στη Γάζα, όπου ένα κιλό αλεύρι τις τελευταίες εβδομάδες έχει κοστίσει έως και 80 δολάρια - ένα ιστορικό υψηλό.

Καθώς δεν λειτουργεί τραπεζικό σύστημα στη Γάζα, ακόμη και η λήψη του μισθού είναι περίπλοκη και κατά καιρούς επικίνδυνη. Το Ισραήλ εντοπίζει και στοχοποιεί τακτικά τους διανομείς μισθών της Χαμάς, επιδιώκοντας να διαταράξει την ικανότητα της ομάδας να κυβερνά.

Οι εργαζόμενοι, από αστυνομικούς έως εφοριακούς υπαλλήλους, συχνά λαμβάνουν ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα στα τηλέφωνά τους ή από τους συζύγους τους που τους δίνουν οδηγίες να πάνε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία σε μια συγκεκριμένη ώρα για να «συναντήσουν έναν φίλο για τσάι».

Στο σημείο συνάντησης, ο εργαζόμενος προσεγγίζεται από έναν άνδρα - ή περιστασιακά από μια γυναίκα - που παραδίδει διακριτικά έναν σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα χρήματα πριν εξαφανιστεί χωρίς περαιτέρω αλληλεπίδραση.

Ένας υπάλληλος στο Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων της Χαμάς, ο οποίος δεν θέλει να δώσει το όνομά του για λόγους ασφαλείας, περιέγραψε τους κινδύνους που ενέχει η είσπραξη του μισθού του. «Κάθε φορά που πηγαίνω να πάρω τον μισθό μου, αποχαιρετώ τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Ξέρω ότι μπορεί να μην επιστρέψω», είπε. «Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν πλήξει τα σημεία διανομής μισθών. Επέζησα από μία που στόχευε μια πολυσύχναστη αγορά στην πόλη της Γάζας».

«Μετά από μήνες πείνας, παιρνουμε κουρελιασμένα μετρητά»

Ο Αλάα, του οποίου το όνομα έχει αλλάξει για να προστατευθεί η ταυτότητά του, είναι δάσκαλος που απασχολείται από την κυβέρνηση και ο μοναδικός πάροχος για μια οικογένεια έξι ατόμων. «Έλαβα 1.000 σέκελ (περίπου 300 δολάρια) σε φθαρμένα χαρτονομίσματα - κανένας έμπορος δεν τα δεχόταν. Μόνο 200 σέκελ ήταν χρησιμοποιήσιμα - τα υπόλοιπα, ειλικρινά δεν ξέρω τι να τα κάνω», είπε στο BBC. «Μετά από δυόμισι μήνες πείνας, μας πληρώνουν με κουρελιασμένα μετρητά.

Συχνά αναγκάζομαι να πηγαίνω σε σημεία διανομής βοήθειας με την ελπίδα να πάρω λίγο αλεύρι για να ταΐσω τα παιδιά μου. Μερικές φορές καταφέρνω να φέρω λίγο πίσω, αλλά τις περισσότερες φορές αποτυγχάνω.

Τον Μάρτιο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής των οικονομικών της Χαμάς, Ισμαήλ Μπαρχούμ, σε μια επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς. Τον κατηγόρησαν ότι διοχέτευε κεφάλαια στην στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Παραμένει ασαφές πώς η Χαμάς κατάφερε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις πληρωμές μισθών δεδομένης της καταστροφής μεγάλου μέρους της διοικητικής και οικονομικής υποδομής της.

Ένας ανώτερος υπάλληλος της Χαμάς, ο οποίος υπηρέτησε σε υψηλές θέσεις και είναι εξοικειωμένος με τις οικονομικές δραστηριότητες της Χαμάς, δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα είχε αποθηκεύσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και εκατοντάδες εκατομμύρια σέκελ σε υπόγειες σήραγγες πριν από την θανατηφόρα επίθεση της ομάδας στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε την καταστροφική ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία.

Αυτές φέρεται να επιβλέπονταν άμεσα από τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, και τον αδελφό του Μοχάμεντ - οι οποίοι έκτοτε έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οργή για την αμοιβή των υποστηρικτών της Χαμάς

Η Χαμάς ιστορικά βασιζόταν στη χρηματοδότηση από τους υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που επιβάλλονταν στον πληθυσμό της Γάζας, καθώς και στη λήψη εκατομμυρίων δολαρίων υποστήριξης από το Κατάρ.

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, η οποία λειτουργεί μέσω ξεχωριστού χρηματοοικονομικού συστήματος, χρηματοδοτείται κυρίως από το Ιράν. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της απαγορευμένης Μουσουλμανικής Αδελφότητας με έδρα την Αίγυπτο, μιας από τις πιο ισχυρές ισλαμιστικές οργανώσεις στον κόσμο, δήλωσε ότι περίπου το 10% του προϋπολογισμού τους κατευθύνθηκε επίσης στη Χαμάς.

Προκειμένου να δημιουργήσει έσοδα κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς συνέχισε επίσης να επιβάλλει φόρους στους εμπόρους και έχει πουλήσει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων σε αυξημένες τιμές, ακόμη και 100 φορές πάνω από το αρχικό τους κόστος. Πριν από τον πόλεμο, ένα κουτί 20 τσιγάρων κόστιζε 5 δολάρια - που τώρα έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 170 δολάρια.

Εκτός από τις πληρωμές σε μετρητά, η Χαμάς έχει διανείμει δέματα τροφίμων στα μέλη της και τις οικογένειές τους μέσω τοπικών επιτροπών έκτακτης ανάγκης, των οποίων η ηγεσία εναλλάσσεται συχνά λόγω επαναλαμβανόμενων ισραηλινών επιδρομών. Αυτό έχει πυροδοτήσει την οργή του κοινού, με πολλούς κατοίκους στη Γάζα να κατηγορούν τη Χαμάς ότι διανέμει βοήθεια μόνο στους υποστηρικτές της και αποκλείει τον ευρύτερο πληθυσμό.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς ότι κλέβει βοήθεια που έχει εισέλθει στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας νωρίτερα φέτος, κάτι που η Χαμάς αρνείται. Ωστόσο, πηγές του BBC στη Γάζα ανέφεραν ότι η Χαμάς παρέλαβε σημαντικές ποσότητες βοήθειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Νισρίν Χάλεντ, χήρα που έμεινε να φροντίζει τρία παιδιά μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο πριν από πέντε χρόνια, δήλωσε στο BBC: «Όταν η πείνα επιδεινώθηκε, τα παιδιά μου έκλαιγαν όχι μόνο από τον πόνο αλλά και από το να βλέπουν τους γείτονές μας που συνδέονται με τη Χαμάς να λαμβάνουν δέματα με τρόφιμα και σάκους με αλεύρι. Δεν είναι αυτοί ο λόγος για τα βάσανά μας; Γιατί δεν εξασφάλισαν τρόφιμα, νερό και φάρμακα πριν ξεκινήσουν την περιπέτειά τους στις 7 Οκτωβρίου;»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κεφαλονιά: Επιστρέφει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» με Ιρέν Ζακόμπ και Λεξ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Παπαγάλος-κατάσκοπος ξεσκέπασε σπείρα ναρκωτικών με μια φράση: «Δύο για 25!»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: Νεκρός 45χρονος που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη Σεμερτζίδου

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δικογραφία εις βάρος δύο οργανωμένων για επίθεση σε οπαδό άλλης ομάδας

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τη στιγμή που ορμητικό ποτάμι «καταπίνει» ολόκληρο χωριό στα Ιμαλάια

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Τα 700 εκατ. δολάρια στις υπόγειες σήραγγες και το λαθρεμπόριο τσιγάρων

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη Αλγερινή για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της - Τα πειστήρια που προσπάθησε να εξαφανίσει

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Στόχος μας μία Ελλάδα που προχωρά ενωμένη και χτίζει το “αύριο” με αυτοπεποίθηση και δικαιοσύνη»

09:05LIFESTYLE

Σάσα Σταμάτη: «Οι άθλιοι τον χτυπούσαν χωρίς έλεος μέχρι που τον έστειλαν νοσοκομείο με τρύπιο πνεύμονα»

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανοίγουν 20.000 σπίτια με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

08:28WHAT THE FACT

Αρχαία υποβρύχια πόλη ίσως ξαναγράφει τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε

08:27LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει νέο της τραγούδι μέσα σε τάξι - Δείτε βίντεο

08:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Όσοι έρχονται παράνομα από ασφαλείς χώρες, η μόνη λύση θα είναι η επιστροφή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

06:24ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές» -Τι απαντά ο σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανοίγουν 20.000 σπίτια με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Mπιλ Κλίντον: Η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν - Τα ταξίδια με το «Lolita Express», το «νησί των παιδόφιλων» και οι επισκέψεις στον Λευκό Οίκο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη Αλγερινή για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της - Τα πειστήρια που προσπάθησε να εξαφανίσει

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τη στιγμή που ορμητικό ποτάμι «καταπίνει» ολόκληρο χωριό στα Ιμαλάια

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα των δασμών του Τραμπ: 'Ερχονται δασμοί 100% στα τσιπ - Φόβοι οτι θα ακριβύνουν κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικοι σε ρόλο «security» αυτο-οργανώνονται και προστατεύουν μόνοι τους τις γειτονιές

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Τα 700 εκατ. δολάρια στις υπόγειες σήραγγες και το λαθρεμπόριο τσιγάρων

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκάνδαλο: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήραν αναρρωτική και πήγαν στο καζίνο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Κολλημένο» στην ξέρα το φέρι μποτ – Προβληματίζουν οι άνεμοι για την έναρξη ρυμούλκησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ