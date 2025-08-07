Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Πώς πληρώνει 30.000 υπαλλήλους εν μέσω πολέμου

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, η στρατιωτική ικανότητα της Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σοβαρά και η πολιτική της ηγεσία βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς κατάφερε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ένα μυστικό σύστημα πληρωμών με μετρητά για να πληρώνει μισθούς 30.000 δημοσίων υπαλλήλων, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το BBC μίλησε με τρεις δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν σχεδόν 300 δολάρια ο καθένας την τελευταία εβδομάδα. Πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων που συνέχισαν να λαμβάνουν το πολύ λίγο πάνω από το 20% του προπολεμικού μισθού τους κάθε 10 εβδομάδες.

Εν μέσω του αυξανόμενου πληθωρισμού, ο συμβολικός μισθός - ένα κλάσμα του πλήρους ποσού - προκαλεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ των πιστών του κόμματος. Οι σοβαρές ελλείψεις τροφίμων - τις οποίες οι οργανισμοί βοήθειας αποδίδουν στους ισραηλινούς περιορισμούς - και τα αυξανόμενα κρούσματα οξέος υποσιτισμού συνεχίζονται στη Γάζα, όπου ένα κιλό αλεύρι τις τελευταίες εβδομάδες έχει κοστίσει έως και 80 δολάρια - ένα ιστορικό υψηλό.

Καθώς δεν λειτουργεί τραπεζικό σύστημα στη Γάζα, ακόμη και η λήψη του μισθού είναι περίπλοκη και κατά καιρούς επικίνδυνη. Το Ισραήλ εντοπίζει και στοχοποιεί τακτικά τους διανομείς μισθών της Χαμάς, επιδιώκοντας να διαταράξει την ικανότητα της ομάδας να κυβερνά.

Οι εργαζόμενοι, από αστυνομικούς έως εφοριακούς υπαλλήλους, συχνά λαμβάνουν ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα στα τηλέφωνά τους ή από τους συζύγους τους που τους δίνουν οδηγίες να πάνε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία σε μια συγκεκριμένη ώρα για να «συναντήσουν έναν φίλο για τσάι».

Στο σημείο συνάντησης, ο εργαζόμενος προσεγγίζεται από έναν άνδρα - ή περιστασιακά από μια γυναίκα - που παραδίδει διακριτικά έναν σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα χρήματα πριν εξαφανιστεί χωρίς περαιτέρω αλληλεπίδραση.

Ένας υπάλληλος στο Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων της Χαμάς, ο οποίος δεν θέλει να δώσει το όνομά του για λόγους ασφαλείας, περιέγραψε τους κινδύνους που ενέχει η είσπραξη του μισθού του. «Κάθε φορά που πηγαίνω να πάρω τον μισθό μου, αποχαιρετώ τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Ξέρω ότι μπορεί να μην επιστρέψω», είπε. «Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν πλήξει τα σημεία διανομής μισθών. Επέζησα από μία που στόχευε μια πολυσύχναστη αγορά στην πόλη της Γάζας».

«Μετά από μήνες πείνας, παιρνουμε κουρελιασμένα μετρητά»

Ο Αλάα, του οποίου το όνομα έχει αλλάξει για να προστατευθεί η ταυτότητά του, είναι δάσκαλος που απασχολείται από την κυβέρνηση και ο μοναδικός πάροχος για μια οικογένεια έξι ατόμων. «Έλαβα 1.000 σέκελ (περίπου 300 δολάρια) σε φθαρμένα χαρτονομίσματα - κανένας έμπορος δεν τα δεχόταν. Μόνο 200 σέκελ ήταν χρησιμοποιήσιμα - τα υπόλοιπα, ειλικρινά δεν ξέρω τι να τα κάνω», είπε στο BBC. «Μετά από δυόμισι μήνες πείνας, μας πληρώνουν με κουρελιασμένα μετρητά.

Συχνά αναγκάζομαι να πηγαίνω σε σημεία διανομής βοήθειας με την ελπίδα να πάρω λίγο αλεύρι για να ταΐσω τα παιδιά μου. Μερικές φορές καταφέρνω να φέρω λίγο πίσω, αλλά τις περισσότερες φορές αποτυγχάνω.

Τον Μάρτιο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής των οικονομικών της Χαμάς, Ισμαήλ Μπαρχούμ, σε μια επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς. Τον κατηγόρησαν ότι διοχέτευε κεφάλαια στην στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Παραμένει ασαφές πώς η Χαμάς κατάφερε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις πληρωμές μισθών δεδομένης της καταστροφής μεγάλου μέρους της διοικητικής και οικονομικής υποδομής της.

Ένας ανώτερος υπάλληλος της Χαμάς, ο οποίος υπηρέτησε σε υψηλές θέσεις και είναι εξοικειωμένος με τις οικονομικές δραστηριότητες της Χαμάς, δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα είχε αποθηκεύσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και εκατοντάδες εκατομμύρια σέκελ σε υπόγειες σήραγγες πριν από την θανατηφόρα επίθεση της ομάδας στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε την καταστροφική ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία.

Αυτές φέρεται να επιβλέπονταν άμεσα από τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, και τον αδελφό του Μοχάμεντ - οι οποίοι έκτοτε έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οργή για την αμοιβή των υποστηρικτών της Χαμάς

Η Χαμάς ιστορικά βασιζόταν στη χρηματοδότηση από τους υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που επιβάλλονταν στον πληθυσμό της Γάζας, καθώς και στη λήψη εκατομμυρίων δολαρίων υποστήριξης από το Κατάρ.

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, η οποία λειτουργεί μέσω ξεχωριστού χρηματοοικονομικού συστήματος, χρηματοδοτείται κυρίως από το Ιράν. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της απαγορευμένης Μουσουλμανικής Αδελφότητας με έδρα την Αίγυπτο, μιας από τις πιο ισχυρές ισλαμιστικές οργανώσεις στον κόσμο, δήλωσε ότι περίπου το 10% του προϋπολογισμού τους κατευθύνθηκε επίσης στη Χαμάς.

Προκειμένου να δημιουργήσει έσοδα κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς συνέχισε επίσης να επιβάλλει φόρους στους εμπόρους και έχει πουλήσει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων σε αυξημένες τιμές, ακόμη και 100 φορές πάνω από το αρχικό τους κόστος. Πριν από τον πόλεμο, ένα κουτί 20 τσιγάρων κόστιζε 5 δολάρια - που τώρα έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 170 δολάρια.

Εκτός από τις πληρωμές σε μετρητά, η Χαμάς έχει διανείμει δέματα τροφίμων στα μέλη της και τις οικογένειές τους μέσω τοπικών επιτροπών έκτακτης ανάγκης, των οποίων η ηγεσία εναλλάσσεται συχνά λόγω επαναλαμβανόμενων ισραηλινών επιδρομών. Αυτό έχει πυροδοτήσει την οργή του κοινού, με πολλούς κατοίκους στη Γάζα να κατηγορούν τη Χαμάς ότι διανέμει βοήθεια μόνο στους υποστηρικτές της και αποκλείει τον ευρύτερο πληθυσμό.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς ότι κλέβει βοήθεια που έχει εισέλθει στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας νωρίτερα φέτος, κάτι που η Χαμάς αρνείται. Ωστόσο, πηγές του BBC στη Γάζα ανέφεραν ότι η Χαμάς παρέλαβε σημαντικές ποσότητες βοήθειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Νισρίν Χάλεντ, χήρα που έμεινε να φροντίζει τρία παιδιά μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο πριν από πέντε χρόνια, δήλωσε στο BBC: «Όταν η πείνα επιδεινώθηκε, τα παιδιά μου έκλαιγαν όχι μόνο από τον πόνο αλλά και από το να βλέπουν τους γείτονές μας που συνδέονται με τη Χαμάς να λαμβάνουν δέματα με τρόφιμα και σάκους με αλεύρι. Δεν είναι αυτοί ο λόγος για τα βάσανά μας; Γιατί δεν εξασφάλισαν τρόφιμα, νερό και φάρμακα πριν ξεκινήσουν την περιπέτειά τους στις 7 Οκτωβρίου;»

