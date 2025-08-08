Φωνές Τραμπ σε Νετανιάχου για τη λιμοκτονία στη Γάζα - «Δεν είναι ψέματα, υπάρχουν αποδείξεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Μία έντονη συνομιλία φέρεται να είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να βάζει τις φωνές στον Ισραηλινό πρωθυπουργό όταν εκείνος ισχυρίστηκε ότι οι αναφορές για πείνα στη Γάζα είχαν «κατασκευαστεί» από τη Χαμάς, σύμφωνα με το NBC News.

Ο Τραμπ διέκοψε τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της κλήσης στις 28 Ιουλίου και φώναξε ότι δεν ήθελε να ακούσει ότι η πείνα ήταν ψεύτικη, ισχυριζόμενος ότι οι βοηθοί του είχαν δείξει αποδείξεις.

Η αναφερόμενη σύγκρουση συνέβη μια μέρα μετά τη δήλωση του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ: «Δεν υπάρχει πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα. Και δεν υπάρχει λιμοκτονία στη Γάζα».

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι είχε δει εικόνες παιδιών στη Γάζα που «φαίνονται πολύ πεινασμένα», ότι υπάρχει «πραγματική πείνα» εκεί και ότι «δεν μπορείτε να το προσποιηθείτε αυτό». Αυτό ώθησε τον Νετανιάχου να ζητήσει ένα τηλεφώνημα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Όταν ο Νετανιάχου άρχισε να αρνείται τους ισχυρισμούς ότι τα παιδιά λιμοκτονούσαν κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Τραμπ λέγεται ότι διέκοψε θυμωμένα για να επιμείνει ότι ήταν.

Ωστόσο, την Παρασκευή, το γραφείο του Νετανιάχου διέψευσε το δημοσίευμα και το χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις». Μια δήλωση έλεγε: «Ο ισχυρισμός ότι υποτίθεται ότι υπήρξε ένας "αγώνας φωνών" μεταξύ του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του προέδρου Τραμπ είναι πλήρης ψευδής είδηση».

Ένας από τους πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ λέγεται ότι περιέγραψε το τηλεφώνημα ως «μια άμεση, ως επί το πλείστον μονόδρομη συνομιλία» στην οποία ο Τραμπ έκανε το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης για το καθεστώς της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η διαμάχη έρχεται καθώς τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι ο λιμός στη Γάζα είναι επικείμενος, με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να λένε ότι πολλές οικογένειες επιβιώνουν με λίγο περισσότερο από ψωμί και νερό.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι οι παραδόσεις έχουν μπλοκαριστεί ή καθυστερήσει. Οι εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο λέγεται ότι υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των ανθρωπιστικών ομάδων για υποσιτισμό.

Ο Νετανιάχου έχει απορρίψει τέτοιους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το Ισραήλ δεν περιορίζει τις προμήθειες τροφίμων και κατηγορώντας τη Χαμάς για χειραγώγηση της κατάστασης.

Μετά το τηλεφώνημα, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ στάλθηκε στην περιοχή με τους Ισραηλινούς να είναι ευχαριστημένοι από την εξέλιξη, πιστεύοντας ότι ήταν σε θέση να εξηγήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να αποκρούσουν την κριτική του Ανθρωπιστικού Ταμείου της Γάζας.

