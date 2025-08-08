Χαμάς: «Ο Νετανιάχου είναι πρόθυμος να θυσιάσει τους ομήρους»

Η Χαμάς λέει ότι το σχέδιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναλάβει το Ισραήλ τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας είναι «ένα ισχυρό χτύπημα» κατά της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δύναμη σχηματιστεί για να κυβερνήσει την περιοχή ως «μια «κατοχική» δύναμη που συνδέεται με το Ισραήλ».

«Τα σχέδια του Νετανιάχου να επεκτείνει την επιθετικότητα επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι επιδιώκει να απαλλαγεί από τους ομήρους του και να τους θυσιάσει», αναφέρει η δήλωση.

«Τονίζουμε ότι η Λωρίδα της Γάζας θα παραμείνει απόρθητη και οποιαδήποτε προσπάθεια επέκτασης της επιθετικότητας κατά του παλαιστινιακού λαού θα επιφέρει ένα βαρύ και δαπανηρό τίμημα από την κατοχή».

Η δήλωση της Χαμάς είδε το φως καθώς το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε στην Ιερουσαλήμ για να συζητήσει μια πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας - ενώ χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και απελευθερωμένοι όμηροι, διαμαρτύρονται έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού.

