Ιταλία -Αλλαντίαση: Ανακαλούνται συσκευασίες μπρόκολου - Η δηλητηρίαση στο Ντιαμάντε

Συσκευασίες με μπρόκολα rabe τύπου Νάπολης ανακλήθηκαν λόγω δυνητικού κινδύνου μόλυνσης αλλαντίασης. Οποιαδήποτε προϊόντα είναι σε απόθεμα θα πρέπει να ανακληθούν, αναφέρεται στον ιστότοπο του υπουργείου Υγείας της Ιταλίας.

Η ανάκληση αφορά δύο παρτίδες με ετικέτα Bel Sapore και δύο παρτίδες με Vittoria, σε συσκευασίες του ενός κιλού, που προέρχονται από ένα εργοστάσιο στο Scafati, στην επαρχία του Σαλέρνο.

Το προϊόν, σύμφωνα με την ενημέρωση, διατίθεται στην αγορά από την Ciro Velleca, την επωνυμία του κατασκευαστή Stefano Amura, με εργοστάσιο στο Scafati του Σαλέρνο.

Την ίδια ώρα μολυσμένα με αλλαντίαση ήταν τα τρόφιμα που βρέθηκαν στο φορτηγό τροφίμων στο Ντιαμάντε, το οποίο πιστεύεται ότι προκάλεσε τη θανατηφόρα δηλητηρίαση για δύο άτομα και τη νοσηλεία άλλων 14.

Αυτό είναι το εύρημα αναλύσεων τροφίμων που διεξήγαγε το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας. Τα αποτελέσματα έχουν σταλεί στην Εισαγγελία της Πάολα, η οποία συντονίζει την έρευνα.