Ιταλία: Μέχρι και φυλάκιση σε όσους πετάνε σκουπίδια από το αυτοκίνητο - Ισχύει και για τουρίστες

Μπουκάλια, τσιγάρα, χαρτομάντιλα: Αυτού του είδους τα σκουπίδια καταλήγουν συχνά στους δρόμους στην Ιταλία, πεταμένα από επιβάτες αυτοκινήτων. Η χώρα θέλει τώρα να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο και να αυξήσει δραστικά τις ποινές για τους ρυπαίνοντες.

Όποιος πετάει παράνομα σκουπίδια από το αυτοκίνητό του θα αντιμετωπίζει δρακόντειες κυρώσεις στην Ιταλία στο μέλλον.

Σύμφωνα με έναν κανονισμό που τίθεται σε ισχύ αυτό το Σάββατο, οι οδηγοί που απλώς πετάνε μια σακούλα σκουπιδιών από το παράθυρο του αυτοκινήτου τους στον δρόμο ή στο πεζοδρόμιο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 18.000 ευρώ.

Για χαρτομάντιλα, πλαστικά μπουκάλια ή αποτσίγαρα, έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα έως και 1.188 ευρώ. Εάν οι οδηγοί εγκαταλείψουν τα σκουπίδια τους σε φυσικό καταφύγιο ή άλλη προστατευόμενη περιοχή, ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν την αφαίρεση της άδειας οδήγησης και φυλάκιση.

Το αν το αυτοκίνητο είναι ακίνητο ή εν κινήσει δεν έχει σημασία για την επιβολή της ποινής. Επιπλέον, οι παραβάτες δεν χρειάζεται πλέον να συλλαμβάνονται επ' αυτοφώρω και να σταματούν από την αστυνομία, όπως συνέβαινε προηγουμένως. Στο μέλλον, θα αρκεί η παράβαση να καταγράφεται από κάμερα παρακολούθησης - και υπάρχουν πολλές τέτοιες στην Ιταλία.

Με τον νέο κανονισμό, η Ιταλία στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός μακροχρόνιου προβλήματος. Τα σκουπίδια συχνά απλώς πετιούνται στους δρόμους της χώρας. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει τόσο εντός των πόλεων όσο και σε επαρχιακούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Ο νέος κανονισμός ισχύει και για τους ξένους τουρίστες.