HΠΑ: Aεροπλάνο συνετρίβη σε σταθμευμένο αεροσκάφος στη Μοντάνα - Δύο τραυματίες

Ένα μικρό αεροπλάνο που προσγειώθηκε τη Δευτέρα σε αεροδρόμιο της Μοντάνα συνετρίβη σε σταθμευμένο αεροσκάφος, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, αλλά χωρίς να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί, ανέφεραν οι αρχές.

Το μονοκινητήριο αεροπλάνο που μετέφερε τέσσερα άτομα προσπαθούσε να προσγειωθεί περίπου στις 2 μ.μ. στο αεροδρόμιο του Κάλισπελ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης, Τζόρνταν Βενέτσιο και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

The Socata TBM700N carrying four people was attempting to land at about 2 p.m. at the Kalispell City Airport, according… pic.twitter.com/POgJj4Tvr1 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 12, 2025

Μια προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο, συνετρίβη στον διάδρομο προσγείωσης πριν το αεροπλάνο χτυπήσει πολλά σταθμευμένα αεροσκάφη, προκαλώντας πυρκαγιές σε πολλά αεροπλάνα, ανέφερε η αστυνομία της πόλης. Η φωτιά εξαπλώθηκε σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση πριν σβήσει.

Το μικρό αεροδρόμιο που ανήκει στην πόλη βρίσκεται ακριβώς νότια του Κάλισπελ, μιας πόλης περίπου 30.000 κατοίκων στη βορειοδυτική Μοντάνα. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης και έπεσε πάνω σε ένα άλλο αεροσκάφος, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Καλισπέλ, Τζέι Χάγκεν.

Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους όταν σταμάτησε η τρελή πορεία του αεροσκάφους, είπε ο Χάγκεν. Δύο από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο, είπε.

Ο Ρον Ντάνιελσον διαχειρίζεται ένα κοντινό πανδοχείο και είπε ότι άκουσε και είδε τη συντριβή πριν πυκνοί καπνοί γεμίσουν την περιοχή. «Ακουγόταν σαν να έβαζες το κεφάλι σου σε ένα μπάσο και κάποιος να το χτυπούσε όσο πιο δυνατά μπορούσε», είπε. Η πτήση ξεκίνησε από το Πούλμαν της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

A small plane reportedly crashed into another plane near the runway at a Montana airport, injuring two people, officials said. pic.twitter.com/HGrdGFE4Oz — Fox News (@FoxNews) August 11, 2025

Ο σύμβουλος ασφάλειας της αεροπορίας Τζεφ Γκουζέτι, ο οποίος είχε διερευνήσει συντριβές τόσο για την FAA όσο και για την NTSB, δήλωσε ότι περιστατικά όπου αεροπλάνα συγκρούονται με σταθμευμένα αεροσκάφη συμβαίνουν μερικές φορές το χρόνο στη γενική αεροπορία.

Σε ένα περιστατικό που έλαβε δημοσιότητα τον Φεβρουάριο, ένα Learjet που ανήκε στον τραγουδιστή των Motley Crue, Βινς Νιλ, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα και συνετρίβη σε ένα σταθμευμένο Gulfstream, σκοτώνοντας ένα άτομο. Το NTSB δήλωσε ότι η συντριβή μπορεί να σχετίζεται με προηγούμενη ζημιά στο σύστημα προσγείωσης, αλλά οι ερευνητές δεν έχουν προσδιορίσει ακόμη την αιτία.