ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε στάση σχολικού λεωφορείου - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

Τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ κοντά σε στάση σχολικού λεωφορείου στο Λούισβιλ του Κεντάκι στις ΗΠΑ, με τουλάχιστον ένα θύμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Μια ενήλικη γυναίκα πυροβολήθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης σε άγνωστη κατάσταση. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και το Αστυνομικό Τμήμα του Λούισβιλ δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν ύποπτοι που να αναζητούνται αυτή τη στιγμή».

Η πυροβολισμοί ξέσπασαν την Τετάρτη γύρω στις 8 το πρωί κοντά σε μια στάση σχολικού λεωφορείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρομοκρατημένα παιδιά έτρεχαν να βρουν καταφύγιο μέσα στο χάος.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν κοντά σε μια στάση λεωφορείου, που βρίσκεται κοντά στο δημοτικό σχολείο Coleridge-Taylor Montessori και στο γυμνάσιο Central High School.

Το δημοτικό σχολείο τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για λίγο μετά τους πυροβολισμούς, αλλά έχει πλέον ξανανοίξει.

Διαβάστε επίσης