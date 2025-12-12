Αποκαλυπτική έρευνα: Οι επιβάτες των αεροσκαφών εκτίθενται σε επικίνδυνα επίπεδα λεπτών σωματιδίων

Νέα επιστημονική μελέτη αποκάλυψε ότι ο αέρας που αναπνέουμε μέσα στις καμπίνες των αεροσκαφών είναι επικίνδυνος για την υγεία των επιβατών, καθώς οι συγκεντρώσεις των εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Μια ομάδα Γάλλων ερευνητών κατασκεύασε ένα σύνολο επιστημονικών οργάνων που μεταφέρθηκε αεροπορικώς μαζί με επιβάτες από το αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Τα όργανα τοποθετήθηκαν σε ένα κενό κάθισμα στις μπροστινές σειρές του αεροσκάφους.

Τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια είναι αόρατα και συχνά δεν ανιχνεύονται από τις συμβατικές τεχνικές παρακολούθησης, και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από τους νόμους για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Κίνδυνος για την υγεία

Το 2021, το Ολλανδικό Συμβούλιο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπογράμμισαν τα αυξανόμενα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτά τα σωματίδια βλάπτουν την υγεία μας.

Αυτά περιλαμβάνουν 75 μελέτες, οι περισσότερες από τις οποίες σχετίζονται με φλεγμονή των πνευμόνων, αρτηριακή πίεση και καρδιακά προβλήματα, καθώς και κινδύνους για την ανάπτυξη των εμβρύων. Ωστόσο, οι τεχνικές διαφορές μεταξύ των μελετών δεν επέτρεψαν στον ΠΟΥ να καθορίσει ένα πρότυπο. Έκτοτε, μια μελέτη σε σχεδόν 11 εκατομμύρια άτομα στην Ολλανδία διαπίστωσε ότι η έκθεση σε εξαιρετικά λεπτά σωματίδια για αρκετά χρόνια συνδέεται με πρόωρους θανάτους, καθώς και την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα.

Υψηλές συγκεντρώσεις σε χαμηλά υψόμετρα

Υπήρχαν κάποια καλά νέα για τους επιβάτες των αεροσκαφών. Η ρύπανση από εξαιρετικά λεπτά σωματίδια στην καμπίνα ήταν πολύ χαμηλή όταν τα αεροσκάφη βρισκόταν σε ύψος πτήσης (cruise) σε σχετικά καθαρό αέρα. Στο έδαφος, ωστόσο, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Στη νέα μελέτη, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων μετρήθηκαν κατά την επιβίβαση των επιβατών και κατά την τροχοδρόμηση των αεροσκαφών.

Κατά μέσο όρο, τα επίπεδα ήταν υπερδιπλάσια από αυτά που ο ΟΗΕ ορίζει ως υψηλά. Αυτός ο μολυσμένος αέρας απομακρυνόταν σταδιακά από την καμπίνα μετά την απογείωση, αλλά αυξανόταν ξανά κατά την προσέγγιση για προσγείωση, πιθανώς λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων κοντά στις διαδρομές πτήσης. Αυτό το μοτίβο παρατηρήθηκε και στα αεροδρόμια προορισμού.

Παρόμοια ήταν η εικόνα για τον μαύρο άνθρακα και άλλα σωματίδια. Αυτά ήταν επίσης υψηλότερα όταν το αεροσκάφος βρισκόταν σε αεροδρόμιο.

Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, δεδομένου ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των επιβατών αεροπορικών μεταφορών αναμένεται να ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 5 δισεκατομμύρια το 2025. Τα αεροσκάφη παραμένουν σχετικά ρυπογόνα, με ελάχιστους ελέγχους σε σύγκριση με την οδική κυκλοφορία και τη βιομηχανία.

Μια ξεχωριστή ανασκόπηση μελετών για την υγεία διαπίστωσε έλλειψη έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εισπνέουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια πολίτες και στρατιωτικό προσωπικό που εργάζονται σε αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

*Με πληροφορίες από Guardian

