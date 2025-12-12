Ιταλία: Γυναίκα έκλεψε βάρκα στη Βενετία και προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο - Δείτε βίντεο

Συγκλονιστικές στιγμές σημειώθηκαν την Πέμπτη (11/12) στη Βενετία, όταν μία γυναίκα έκλεψε μία βάρκα με εμπορεύματα που ήταν αγκυροβολημένη κοντά στην εμβληματική γέφυρα Ριάλτο στο Μεγάλο Κανάλι της πόλης και προσέκρουσε στην όχθη, προκαλώντας ζημιές.

Σε βίντεο που μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται ένα σκάφος φορτωμένο με δέματα να προσκρούει με ορμή σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στο ιστορικό κτίριο Fondaco dei Tedeschi. Ακολούθως, η γυναίκα αποβιβάζεται και τρέπεται σε φυγή.

? Yet another sad incident made the news today, this time in Venice, Italy ??



A “woman with some problems” stole a boat full of parcels and crashed under the Rialto Bridge, smashing through a balustrade



Unbelievablepic.twitter.com/IruqavpprO — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) December 11, 2025

Μερικά πακέτα έπεσαν στο νερό και επικράτησε χάος στους πρόποδες της γέφυρας, μέχρι που επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τη γυναίκα.

Una donna, probabilmente in stato di alterazione, ha rubato una barca da trasporto merci ormeggiata ai piedi del ponte di Rialto. La donna è salita a bordo e ha avviato il motore cercando di allontanarsi in direzione San Marco ma dopo un breve attraversamento lungo il canale è… pic.twitter.com/cHzZGGYzyl — Repubblica (@repubblica) December 11, 2025

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Διαβάστε επίσης