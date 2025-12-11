Ιταλία: Καταζητούμενος αντέγραψε το «Home Alone» και βρήκε «κρυψώνα» σε φάτνη στο κέντρο του Λέτσε

Καταζητούμενος βρήκε ένα πολύ ευρηματικό και «γιορτινό» σχέδιο για να μην τον εντοπίσουν οι αρχές. Το καταφύγιό του; Μία φάτνη.

Ο φυγάς από τη Γκάνα αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει τις αρχές στην Ιταλία ήταν να κρυφτεί σε κοινή θέα, στο κέντρο μιας χριστουγεννιάτικης φάτνης στην κεντρική πλατεία της πόλης Γκαλατόνε, στο Λέτσε.

Ο 38χρονος πόζαρε στη σκηνή με τα χέρια απλωμένα ώστε να μοιάζει με τα άλλα αγάλματα, ανάμεσά τους η Παναγία, ο Ιωσήφ και το Θείο Βρέφος. Λίγο τα σύγχρονα ρούχα του λίγο ότι έμοιαζε υπερβολικά... ζωναντός, συνελήφθη γρήγορα από τις αρχές την περασμένη εβδομάδα.

Σε μια ξεκαρδιστική φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας φαίνεται αριστερά της φάτνης να φορά πράσινο παλτό και σκούρο μπλε παντελόνι, προσπαθώντας να μοιάσει με μέρος της θρησκευτικής σκηνής. Ο δήμαρχος του Γκαλατόνε, Φλάβιο Φιλόνι, μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook γράφοντας: «Καθώς στεκόμουν μπροστά στη φάτνη, που κατασκευάστηκε με τόση προσοχή από τον σύλλογό μας Pro Loco, πρόσεξα μια παρουσία που αρχικά νόμισα πως ήταν μέρος της σκηνής. Μια λεπτομέρεια που έμοιαζε αθώα, αλλά αποδείχθηκε καθοριστική. Χάρη στην άμεση επέμβαση της τοπικής και κρατικής αστυνομίας κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να αναγνωριστεί «ένα άτομο που ήταν καταζητούμενο.

«Ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στην καθημερινή δουλειά εκείνων που εγγυώνται την ασφάλεια και τη νομιμότητα», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο 38χρονος από τη Γκάνα είχε καταδικαστεί για επίθεση και αντίσταση κατά της αρχής. Είχε λάβει ποινή φυλάκισης 9 μηνών και 15 ημερών από δικαστήριο στη Μπολόνια, αλλά κατάφερε να διαφύγει και βρέθηκε στο μικρό Γκαλατόνε της νότιας Απουλίας.

Η εορταστική μέθοδος που χρησιμοποίησε για να αποφύγει τη σύλληψη θυμίζει σκηνή από την κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι (Home Alone)». Στην ταινία, ο οκτάχρονος Κέβιν, τον οποίο υποδύεται ο Μακόλεϊ Κάλκιν, προσπαθεί να κρυφτεί από τους διαρρήκτες Χάρι και Μαρβ μέσα σε μια φάτνη, όταν η οικογένειά του ταξιδεύει κατά λάθος στο Παρίσι χωρίς αυτόν.

