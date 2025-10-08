Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος Ιρανός για απάτη στην Τεχεράνη συνελήφθη στην Καρδία

Ένας 44χρονος από το Ιράν συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για να εκτίσει ποινή φυλάκισης, συνδεόμενη με απάτη που φέρεται να τέλεσε τον Μάιο του 2021, στην Τεχεράνη.

Ο εκζητούμενος εντοπίστηκε, το πρωί της Τρίτης (7/10), στην περιοχή της Καρδίας και οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το αίτημα του Ιράν.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

