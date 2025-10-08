Αιτωλοακαρνανία: Τι λέει ο Λέκκας για τον κρατήρα στις Φυτείες- Τι δηλώνουν κάτοικοι

Το έδαφος υποχώρησε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μεγάλος κρατήρας ανάμεσα στα σπίτια της κοινότητας

Αιτωλοακαρνανία: Τι λέει ο Λέκκας για τον κρατήρα στις Φυτείες- Τι δηλώνουν κάτοικοι
Στην ΕΡΤ μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας για τον κρατήρα που έκανε την εμφάνισή του στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, το φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη στην επιφάνεια αλλά και κάτω από το έδαφος οφείλεται σε έντονα υδρομετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα

Ο κρατήρας έχει διαστάσεις 6 μέτρα βάθος και 6 μέτρα πλάτος και προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα του εδάφους και την ασφάλεια των κατοίκων.

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, η περιοχή βρίσκεται σε μια ζώνη όπου τα πετρώματα είναι ευκολοδιάβρωτα, γεγονός που επιτείνει την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. «Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο. Εκδηλώνεται κατά καιρούς σε όλη τη ζώνη, από το Αιτωλικό μέχρι και την Αμφιλοχία», τόνισε ο καθηγητής εξηγώντας ότι τα φαινόμενα όπως και στη Μυτιλήνη που αποκολλήθηκε βράχος προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις.

Στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας, ο κρατήρας δεν προκάλεσε ζημιές στα γειτονικά σπίτια, που κατοικούνται κανονικά, ωστόσο η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι μεγάλη.

Η ανίχνευση και πρόληψη τέτοιων φαινομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι δύσκολη και απαιτεί σημαντικούς πόρους, γι’ αυτό ο καθηγητής καλεί τους κατοίκους να παρακολουθούν προσεκτικά τυχόν ρωγμές σε σπίτια, δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι πρώτες ενδείξεις κινδύνου. Εάν παρατηρηθούν όπως είπε ρωγμές σε κτίρια, πεζοδρόμια ή δρόμους, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει την έναρξη του φαινομένου.

Ο κ. Λέκκας επεσήμανε επίσης την ανάγκη ενός συστηματικού θεσμικού ελέγχου της στατικότητας όλων των κτιρίων της χώρας, με πιστοποιητικό ασφαλείας που θα βεβαιώνει την αντοχή τους, κάτι που πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες λόγω του υψηλού κόστους.

Τι λένε οι κάτοικοι

«Νοιώσαμε σαν σεισμό», δήλωσε κάτοικος στην κάμερα του Alpha δείχνοντας τις ρωγμές στην οικία του. Εκαναν λόγο οι κάτοικοι για δυνατό θόρυβο που ακούστηκε στις 4 το πρωί.

«Αποτέλεσμα φυσικής διεργασίας», το χαρακτήρισε ο μηχανικός κ. Πάσχος προσθέτοντας πως η περιοχή δρομείται από γύψους και το φαινόμενο ενεργοποιήθηκε από τις πρόσφατες βροχές. «Θεωρώ πως στα τρία κοντινά σπίτια δεν πρέπει να παραμείνουν οι κάτοικοι πρόσθεσε. Το φαινόμενο θα παρακολουθείται στενά τα δυο επόμενα 24ωρα».

Δείτε φωτογραφίες:

