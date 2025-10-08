Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» Κηφισός

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στο μεγαλύτερο μέρος των βασικών οδικών αρτηριών της Αθήνας, με τους οδηγούς στην Αττική Οδό να αντιμετωπίζουν πάνω από μισή ώρα καθυστερήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Φυλής έως την Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών.

Και στο αντίθετο ρεύμα εντοπίζονται προβλήματα, με τους οδηγούς να καθυστερούν κατά 10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας, και 15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 8, 2025

Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός, από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Συγγρού, στο ρέυμα προς Αθήνα και στο κέντρο.