Αιτωλοακαρνανία: Απίστευτες εικόνες στις Φυτείες -  Άνοιξε κρατήρας ανάμεσα σε σπίτια

Το έδαφος υποχώρησε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μεγάλος κρατήρας ανάμεσα στα σπίτια της κοινότητας

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι κάτοικοι στις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, έγινε αντιληπτή από τους κατοίκους μία επικίνδυνη καθίζηση καθώς εντοπίστηκε εντός της κοινότητα και δίπλα σε κατοικίες ένας κρατήρας δεκάδων μέτρων.

Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι απολύτως χαρακτηριστικές. Η γη «άνοιξε» ανάμεσα σε σπίτια του χωριού και το έδαφος υποχώρησε αρκετά μέτρα.

Δείτε φωτογραφίες:

Κρατήρας
Κρατήρας

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς στο σημείο, όπου απομονώθηκε και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Κρατήρας
Κρατήρας

Ο Δήμος Ξηρομέρου παράλληλα βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

