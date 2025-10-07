Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου: Νύχτα θρίλερ με διακοπές ρεύματος και εκρήξεις

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν το περασμένο βράδυ πολλές περιοχές το Ηρακλείου, εξαιτίας εκτεταμένων διακοπών ρεύματος που σημειώθηκαν μετά το βροχή που έπληξε την όλη.

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκλήθηκαν στους κατοίκους σε πολλές περιοχές της πόλης καθώς από τα καλώδια των στύλων υψηλής τάσης σημειώνονταν σπινθήρες ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακούστηκαν και εκρήξεις από τους μετασχηματιστές.

Πολλοί κάτοικοι ξύπνησαν από δυνατούς κρότους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σε αρκετές περιοχές το ρεύμα δεν είχε αποκατασταθεί ούτε μέχρι τις πρωινές ώρες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η κατάσταση φαίνεται να επηρεάστηκε από το γεγονός ότι τα καλώδια και οι στύλοι ηλεκτροφωτισμού υψηλής τάσης υπέστησαν φθορές ή επιβαρύνσεις, προκαλώντας βραχυκυκλώματα λόγω της υγρασίας. Σημειώνεται ότι και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά με εκρήξεις σε στύλους εξαιτίας της σκόνης που έχει κατακαθίσει επάνω στα καλώδια και τις μονώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που, σε συνδυασμό με τις πρώτες σταγόνες βροχής, επιτρέπει τη δημιουργία υγρασίας και την εμφάνιση σπινθηρισμών ή και εκρήξεων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ελέγξουν τι προκάλεσε τη βλάβη και να πραγματοποιήσουν προληπτικούς ελέγχους σε στύλους και καλώδια, ειδικά μετά τη σκόνη του καλοκαιριού και πριν αρχίσουν οι δυνατές βροχές.

