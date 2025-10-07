Κρατούμενος μετήχθη στις φυαλακές Δομοκού με το στομάχι γεμάτο φακελάκια με ναρκωτικά

Κρατούμενος των Φυλακών Δομοκού οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) ενώπιων του Ανακριτή Λαμίας, με την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό την ειδικότερη μορφή της εισαγωγής και κατοχής εντός αυτού.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 34χρονος είχε μόλις μεταχθεί από τις Φυλακές της Πάτρας και όπως αποδείχθηκε έφτασε… «φορτωμένος». Ο κρατούμενος φέρεται να είχε καταπιεί 17 συσκευασίες με ινδική κάνναβη, ενώ από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, βρέθηκαν στο κελί του ακόμη 9 που είχε προλάβει να της… «γεννήσει»! Συνολικά κατασχέθηκαν 28,5 γραμμάρια κάνναβης.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και οδηγήθηκε στον Ανακριτή, όπου σύμφωνα με τη συνήγορό του, υποστήριξε ότι τα ήθελε για προσωπική του χρήση.

Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη συγκεκριμένη υπόθεση και επέστρεψε στη φυλακή όπου έτσι κι αλλιώς κρατείται για άλλη υπόθεση.

