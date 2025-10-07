Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

7/10/2025 7:30:00 πμ

7/10/2025 5:30:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΥΠΑΤΗΣ

441

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 10:00:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛΥΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛΥΟΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛΥΟΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1239

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 11:00:00 πμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΝΤΑΣ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΠΑΡ.ΣΑΝΤΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΠΑΡ.ΣΑΝΤΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε απο κάθετο: ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΔΟΞΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 73 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 69 - 71 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

1238

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΖΗΝΩΝΟΣ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 47 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1055

Λειτουργία

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1101

Λειτουργία

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1106

Λειτουργία

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΡΑΤΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΙΒΥΗΣ απο κάθετο: ΚΡΑΤΕΡΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1105

Λειτουργία

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 12:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ.

763

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.

765

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: Θ.ΜΙΛΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Θ.ΜΙΛΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Θ.ΜΙΛΗΣΙΟΥ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1236

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ απο κάθετο: ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1104

Λειτουργία

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 12:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 40 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1237

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 1:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ - ΘΗΡΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΧΑΡΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ - ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ - Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΚΤΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

253

Λειτουργία

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΧΙΟΥ 69 - 73 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΟΡΑΛΙΩΝ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

440

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΑΝΔΑΝΕΙΑΣ, ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΩΝ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΜΥΚΛΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΙΘΩΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

735

Κατασκευές

7/10/2025 8:00:00 πμ

7/10/2025 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ.

764

Κατασκευές

7/10/2025 10:00:00 πμ

7/10/2025 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1235

Κατασκευές

7/10/2025 10:00:00 πμ

7/10/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

7/10/2025 11:00:00 πμ

7/10/2025 1:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΑΡΒΟΓΛΗ - ΜΑΤΖΑΡΟΥ - ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΚΩΣΤΑ

1468

Λειτουργία

7/10/2025 12:00:00 μμ

7/10/2025 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΟΥΡΗ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

1056

Λειτουργία

7/10/2025 12:00:00 μμ

7/10/2025 3:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: Σ. ΒΕΜΠΟ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΓΑΖΙΑΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΝΑΛΗ απο κάθετο: ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

7/10/2025 12:00:00 μμ

7/10/2025 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β - ΚΟΚΟΚΡΩΝΗ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

254

Λειτουργία

7/10/2025 1:00:00 μμ

7/10/2025 4:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ - Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΕΛΑΙΩΝΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝΩΝ - ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ - ΤΗΝΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

1469

Λειτουργία

7/10/2025 1:00:00 μμ

7/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΛΙΑ απο κάθετο: Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ απο κάθετο: ΤΣΟΛΙΑ έως κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

1103

Λειτουργία

7/10/2025 2:00:00 μμ

7/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ έως κάθετο: ΓΕΡΜΑΝΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

1102

Λειτουργία

