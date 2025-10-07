Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

Αλλεργικό επεισόδιο υπέστη μία νεαρή κοπέλα, 22 ετών, όταν δύο νοσηλεύτριες, 48 και 55 ετών, τής χορήγησαν αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», την περασμένη Κυριακή.

Η νεαρή ασθενή υπέστη αλλεργικό επεισόδιο, ενώ, συνελήφθησαν οι δύο νοσηλεύτριες.

Στην ασθενή δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Με εντολή εισαγγελέα, οι δύο συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.