Απόψε η πρώτη Υπερπανσέληνος της χρονιάς: Τι ώρα θα φωτίσει τον ουρανό η «Πανσέληνος της Συγκομιδής»

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» θα φανεί 14% μεγαλύτερο και 30% πιο λαμπρό

Απόψε η πρώτη Υπερπανσέληνος της χρονιάς: Τι ώρα θα φωτίσει τον ουρανό η «Πανσέληνος της Συγκομιδής»
Η αποψινή πανσέληνος του Οκτωβρίου αναμένεται να κλέψει τα βλέμματα καθώς το «Φεγγάρι του Κυνηγού» ή αλλιώς «Πανσέληνος της Συγκομιδής» θα είναι και Υπερπανσέληνος.

Υπερπανσέληνος ονομάζεται το φαινόμενο που η Σελήνη βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, με αποτέλεσμα το φεγγάρι να είναι μεγαλύτερο και φωτεινότερο, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα στον ουρανό.

Η μαγευτική Πανσέληνος του Οκτωβρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κυνηγού» αλλά και «Πανσέληνος της Συγκομιδής» θα πάρει την λαμπερή της θέση στον ουρανό την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 06:47 π.μ.

Τριπλό φαινόμενο και εντυπωσιακή λαμπρότητα

Αυτή η υπερπανσέληνος είναι η πρώτη μετά τον Νοέμβριο του 2024 και εγκαινιάζει μια τριάδα υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Το θέαμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς σύμφωνα με τη NASA:

  • Το φεγγάρι φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερο.
  • Είναι 30% πιο λαμπερό από τις συνηθισμένες πανσελήνους.
  • Η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα συχνά ενισχύει το φαινόμενο, χαρίζοντας στη Σελήνη κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας τη λεγόμενη «ερυθρή σελήνη».

Πώς πήρε το όνομά της

Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» προέρχεται από την παράδοση να δίνονται ονόματα στις πανσελήνους του έτους, συνήθως εμπνευσμένα από τη φύση και τις αγροτικές δραστηριότητες. Αν και ο Οκτώβριος είναι γνωστός ως μήνας της «Πανσελήνου του Κυνηγού», φέτος η συγκεκριμένη πανσέληνος φέρει τον τίτλο της «Πανσελήνου της Συγκομιδής», καθώς ανατέλλει πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία – περίοδο που συνδέεται με τη συγκομιδή των καλλιεργειών.

Τρία σεληνιακά φαινόμενα μέχρι το τέλος του έτους

Η Υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου που θα σημειωθεί απόψε είναι το πρώτο από τα συνολικά τρία εντυπωσιακά σεληνιακά φαινόμενα που θα σημειωθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Θα ακολουθήσουν στις 5 Νοεμβρίου το πιο μεγάλο και πιο λαμπερό φεγγάρι της χρονιάς καθώς επίσης και στις 4 Δεκεμβρίου η δεύτερη και τελευταία Υπερπανσέληνος της χρονιάς.

