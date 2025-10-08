Πιερία: Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και συγκρούστηκε με το ΙΧ του σε προπορευόμενο όχημα – 3 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή της Πιερίας.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 10:20 στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μακρυγιάλου Πιερίας όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος από την Αλβανία έπεσε σε προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 49χρονος και επέβαινε σε αυτό μια 64χρονη.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης τραυματίστηκαν και οι τρεις επιβαίνοντες των δύο οχημάτων ενώ για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε πως ο 38χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.

