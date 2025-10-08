Άγριος εφιάλτης για 85χρονη στην Αιτωλοακαρνανία: Ξυλοκοπήθηκε ανελέητα για 100 ευρώ

Σοκ προκαλεί η άγρια ληστεία που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, όπου μια ηλικιωμένη, 85 ετών, έπεσε θύμα αδίστακτων ληστών.

Η γιαγιά Γεωργία εκλιπαρούσε τους δράστες να τη λυπηθούν, αλλά εκείνοι την χτυπούσαν ανελέητα, απαιτώντας να τους αποκαλύψει πού είχε κρυμμένες τις οικονομίες της.

Η μαρτυρία της 85χρονης

Η εικόνα της ηλικιωμένης σοκάρει, με τους μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα της να μαρτυρούν τη φρίκη. Μιλώντας στην κάμερα του STAR, η γιαγιά Γεωργία είπε: «Τους παρακαλούσα… μη με χτυπάτε άλλο… Δεν είχα τίποτα να τους δώσω…».

Η ηλικιωμένη γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια Star

Η 85χρονη περιγράφει ότι άνοιξε την πόρτα στους τρεις ληστές, οι οποίοι την έσυραν στην κρεβατοκάμαρα και άρχισαν να ψάχνουν μανιωδώς. «Τα έβγαλαν όλα έξω, έψαχναν παντού… δεν άφησαν τίποτα όρθιο».

Οι δράστες φαίνεται να εισήλθαν στον χώρο παραβιάζοντας το συρματόπλεγμα που περιβάλλει το σπίτι. Έψαξαν σπιθαμή προς σπιθαμή το μικρό σπίτι, αναποδογυρίζοντας τα πάντα, χωρίς να λυπηθούν ούτε την ηλικία της, ούτε τις κραυγές της.

Η λεία και οι έρευνες

Η λεία των αδίστακτων ληστών ήταν μόλις 100 ευρώ. Παρόλα αυτά, η επίθεση άφησε στη γιαγιά Γεωργία μόνιμο τραύμα.

Η Αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών που σκόρπισαν τον τρόμο για ένα τόσο μικρό χρηματικό ποσό. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

