Απάτη στο Χαλάνδρι με θύμα ηλικιωμένη: Παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων

Η ηλικιωμένη γυναίκα παρέδωσε 5.000 ευρώ, 10 λίρες και κοσμήματα άγνωστης αξίας στους δράστες

Απάτη στο Χαλάνδρι με θύμα ηλικιωμένη: Παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα που εξαπατήθηκε από αγνώστους οι οποίοι της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα.

Οι δράστες, προσποιούμενοι συγγενικό της πρόσωπο ή εκπροσώπους αρχών, την έπεισαν να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, δέκα λιρών και κοσμημάτων άγνωστης αξίας και να τα τοποθετήσει σε κάδο απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και Καλομοίρη, κοντά στο σπίτι της.

Η γυναίκα, χωρίς να αντιληφθεί την απάτη, υπάκουσε στις οδηγίες των δραστών, οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν από το σημείο και αφαίρεσαν τοποθετημένα αντικείμενα.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.

