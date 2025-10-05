Αγρίνιο: Νεκρός 75χρονος σε λιοστάσι στην Αγία Βαρβάρα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στις τοπικές αρχές, μετά την ανεύρεση νεκρού άνδρα σε λιοστάσι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, περίπου 75 ετών.

Ο άτυχος άνδρας φέρεται να είχε μεταβεί στο λιοστάσι για να εκτελέσει αγροτικές εργασίες. Οι αρχικές εκτιμήσεις σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το agriniopress, κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, αποκλείοντας, προς το παρόν, εγκληματική ενέργεια.