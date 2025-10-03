Τροιζήνα: «Στη φάκα» δύο νεαροί που προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες

Δύο νεαροί, 24 και 18 ετών, συνελήφθησαν για απόπειρα απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Τροιζήνα, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της Πέμπτης Οκτωβρίου τηλεφώνησαν σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες, προσπαθώντας να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Τροιζήνας και του Σταθμού Μεθάνων οδήγησε στον εντοπισμό του ύποπτου οχήματος στα Μέθανα το μεσημέρι και στη σύλληψη των δύο δραστών.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος οδηγούσε παράνομα, καθώς του είχε αφαιρεθεί προσωρινά η άδεια οδήγησης. Το αυτοκίνητο και τα κινητά τους κατασχέθηκαν, ενώ οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.