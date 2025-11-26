54χρονος καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Ιταλία συνελήφθη στην Κακαβιά

Διεθνώς καταζητούμενος Αλβανός για κακουργηματικές πράξεις συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (25/11) από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του 54χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών αρχών, για τα αδίκηματα της ανθρωποκτονίας και της βαριάς σωματικής βλάβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Διαβάστε επίσης