Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 29χρονο

Το σημείο που συνέβη το περιστατικό στον Νέο Κόσμο

Σε βάρος του 29χρονου που φέρεται να δολοφόνησε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι τρεις προηγούμενες συλλήψεις του αφορούσαν πλημμελήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται κράτηση.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να γνωρίζουμε από τι έφυγε από τη ζωή αυτός ο άτυχος άνθρωπος, πριν βγάλουμε συμπεράσματα, δήλωσε αμέσως μετά ο συνήγορός του 29χρονου Αλβανού, Γιάννης Γλύκας.

