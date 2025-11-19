Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο 200 μέτρα για να χτυπήσει

«Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας τη μανία με την οποία ο 29χρονος Αλβανός χτυπούσε τον 58χρονο, λιπόθυμο, στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής, παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως χτύπησε τον 58χρονο, υποστηρίζοντας ότι όλα ξεκίνησαν επειδή «του έκλεισε τον δρόμο».

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος ισχυρίστηκε ότι η πρώτη ένταση δημιουργήθηκε έξω από ένα γυμναστήριο, μετά από διαφωνία για την προτεραιότητα στον δρόμο. Σύμφωνα με το Mega, όπως περιέγραψε, μπήκε για λίγο στον χώρο του γυμναστηρίου για να ηρεμήσει, όμως όταν βγήκε, ο 58χρονος φέρεται – πάντα κατά τους ισχυρισμούς του – να τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού.

«Τσακωθήκαμε σε ένα φανάρι για το ποιος έκλεισε ποιον. Ο καβγάς συνεχίστηκε και τον κυνήγησα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, παραδεχόμενος ότι τον ξυλοκόπησε και ότι ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

Το χρονικό της επίθεσης

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως μετά τον αρχικό καβγά ακολούθησε καταδίωξη περίπου 200 μέτρων. Ο 58χρονος εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό του και τότε ο 29χρονος τον προσέγγισε, επιτιθέμενος με σφοδρότητα.

Ο άγριος ξυλοδαρμός, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν και αυτός που προκάλεσε στη συνέχεια τον θάνατο του 58χρονου, ο οποίος υπέστη μοιραία ανακοπή.

Ποιοι άλλοι εμπλέκονται

Ο πατέρας του 29χρονου αντιμετωπίζει πλέον κατηγορία για υπόθαλψη, καθώς φέρεται να επιχείρησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του μετά το περιστατικό. Οι δύο Έλληνες που είχαν συλληφθεί αρχικά φαίνεται πως δεν συμμετείχαν στην επίθεση, αλλά κινούνταν πίσω από το όχημα του θύματος μαζί με τον 29χρονο.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας

Η ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, επιβεβαίωσε κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο του 58χρονου, συμβατές πλήρως με βίαιο ξυλοδαρμό. Παράλληλα εντοπίστηκαν πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία καρδιάς, ενώ ελήφθησαν ιστολογικά δείγματα για περαιτέρω ανάλυση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο συνδυασμός της κακοποίησης και της ακραίας συναισθηματικής φόρτισης που βίωσε ο 58χρονος φαίνεται πως οδήγησαν στη μοιραία ανακοπή.

«Του χτυπούσε το κεφάλι στο τιμόνι», λένε αυτόπτες μάρτυρες

Συνολικά, ο άγριος ξυλοδαρμός, σε συνδυασμό με την έντονη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε ο 59χρονος, φαίνεται ότι συνέβαλαν καθοριστικά στο να υποστεί τη μοιραία ανακοπή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου, λέγοντας πως του χτυπούσε το κεφάλι στο τιμόνι και στο παμπρίζ. «Ένας αναβάτης με άσπρο κράνος» ήταν ο βασικός δράστης του ξυλοδαρμού και μάλιστα, αφού το θύμα έπεσε λιπόθυμο στον δρόμο, εξακολούθησε να χτυπά με απανωτές γροθιές: «Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του», λέει χαρακτηριστικά ένας από τους μάρτυρες της πρωτοφανούς επίθεσης.

