Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο 200 μέτρα για να χτυπήσει

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 29χρονος Αλβανός που χτυπούσε ανελέητα με τις γροθιές του το θύμα του, δι' ασήμαντον αφορμήν

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο 200 μέτρα για να χτυπήσει
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας τη μανία με την οποία ο 29χρονος Αλβανός χτυπούσε τον 58χρονο, λιπόθυμο, στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός, αλβανικής καταγωγής, παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως χτύπησε τον 58χρονο, υποστηρίζοντας ότι όλα ξεκίνησαν επειδή «του έκλεισε τον δρόμο».

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος ισχυρίστηκε ότι η πρώτη ένταση δημιουργήθηκε έξω από ένα γυμναστήριο, μετά από διαφωνία για την προτεραιότητα στον δρόμο. Σύμφωνα με το Mega, όπως περιέγραψε, μπήκε για λίγο στον χώρο του γυμναστηρίου για να ηρεμήσει, όμως όταν βγήκε, ο 58χρονος φέρεται – πάντα κατά τους ισχυρισμούς του – να τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού.

«Τσακωθήκαμε σε ένα φανάρι για το ποιος έκλεισε ποιον. Ο καβγάς συνεχίστηκε και τον κυνήγησα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, παραδεχόμενος ότι τον ξυλοκόπησε και ότι ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

Το χρονικό της επίθεσης

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως μετά τον αρχικό καβγά ακολούθησε καταδίωξη περίπου 200 μέτρων. Ο 58χρονος εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό του και τότε ο 29χρονος τον προσέγγισε, επιτιθέμενος με σφοδρότητα.

Ο άγριος ξυλοδαρμός, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν και αυτός που προκάλεσε στη συνέχεια τον θάνατο του 58χρονου, ο οποίος υπέστη μοιραία ανακοπή.

Ποιοι άλλοι εμπλέκονται

Ο πατέρας του 29χρονου αντιμετωπίζει πλέον κατηγορία για υπόθαλψη, καθώς φέρεται να επιχείρησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του μετά το περιστατικό. Οι δύο Έλληνες που είχαν συλληφθεί αρχικά φαίνεται πως δεν συμμετείχαν στην επίθεση, αλλά κινούνταν πίσω από το όχημα του θύματος μαζί με τον 29χρονο.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας

Η ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, επιβεβαίωσε κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο του 58χρονου, συμβατές πλήρως με βίαιο ξυλοδαρμό. Παράλληλα εντοπίστηκαν πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία καρδιάς, ενώ ελήφθησαν ιστολογικά δείγματα για περαιτέρω ανάλυση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο συνδυασμός της κακοποίησης και της ακραίας συναισθηματικής φόρτισης που βίωσε ο 58χρονος φαίνεται πως οδήγησαν στη μοιραία ανακοπή.

«Του χτυπούσε το κεφάλι στο τιμόνι», λένε αυτόπτες μάρτυρες

Συνολικά, ο άγριος ξυλοδαρμός, σε συνδυασμό με την έντονη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε ο 59χρονος, φαίνεται ότι συνέβαλαν καθοριστικά στο να υποστεί τη μοιραία ανακοπή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου, λέγοντας πως του χτυπούσε το κεφάλι στο τιμόνι και στο παμπρίζ. «Ένας αναβάτης με άσπρο κράνος» ήταν ο βασικός δράστης του ξυλοδαρμού και μάλιστα, αφού το θύμα έπεσε λιπόθυμο στον δρόμο, εξακολούθησε να χτυπά με απανωτές γροθιές: «Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του», λέει χαρακτηριστικά ένας από τους μάρτυρες της πρωτοφανούς επίθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι που καίνε τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες: «Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο;» - Στο επίκεντρο η πρώην αθλήτρια

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος στις δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» έριχνε τις γροθιές - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο επί 200 μέτρα για να τον χτυπήσει με μανία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Με μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές και σκόνη από την Αφρική η Τετάρτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

04:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου

04:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με το ΠΔ 98/2025

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Μεγάλη προσοχή στη βορειοδυτική χώρα – Οι περιοχές που θα είναι έντονα τα φαινόμενα

02:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακό ευρώ: Εντός του 2027 οι πρώτες συναλλαγές - Τι αλλαγές θα φέρει

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για πυρηνική ενέργεια και μαχητικά F-35 – Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μπιν Σαλμάν

02:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο «κόκκινο» η Ελλάδα – Είναι ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση στην Ευρώπη

01:38ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Εννιά νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών του ΙΚΔΑ

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χαμάς καταδικάζει τη «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ κοντά στη Σιδώνα

00:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Τέταρτη συνεδρίαση με απώλειες για Dow Jones και S&P 500

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» έριχνε τις γροθιές - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο επί 200 μέτρα για να τον χτυπήσει με μανία

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έκρυψαν σε στάνη τη γουρούνα με την οποία σκοτώθηκε ο μικρός Αντρέας - Ο πατέρας υπέδειξε το σημείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Kλιμάκωση στην Oυκρανία: Oι πύραυλοι ATACMS απελευθερώνονται και αλλάζουν την εμβέλεια του πολέμου - Τι σημαίνει το «πράσινο φως» από Τραμπ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Όσα υποστήριξε κατά την απολογία του ο 29χρονος - «Τσακωθήκαμε σε φανάρι», τι είπε για το σπρέι πιπεριού

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος στις δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Χιλιάδες ευρώ για κομμωτές και μακιγιέρ ξόδεψε ο Φρίντριχ Μερτς

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Αυστρία: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε καταψύκτες - Αγνοούνταν από τον Ιούλιο του 2024

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Δύο μήνες μετά τον αγιασμό, το Δημοτικό σχολείο έκλεισε – Ο λόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ