Νέος Κόσμος: Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του 58χρονου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη σορό του 59χρονου οδηγού που πέθανε το βράδυ της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο ως αιτία θανάτου προσδιορίζεται το πνευμονικό οίδημα που σχετίζεται με την υπερτροφία της καρδιάς.

Από τον ιατροδικαστή διαπιστώθηκαν επίσης κακώσεις προσώπου και τραχήλου, καθώς κατάγματα σε κάτω γνάθο και θώρακα συνεπεία του άγριου ξυλοδαρμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του ωστόσο τα σημάδια από τα άγρια χτυπήματα στο πρόσωπό του μαρτυρούσαν τον ξυλοδαρμό που είχε προηγηθεί νωρίτερα.

Αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό, περιέγραψε στο Newsbomb.gr τα όσα συνέβησαν στη μέση του δρόμου, με δύο άνδρες να προσάγονται το πρωί της Τρίτης από την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να διακριβωθεί ο ρόλος τους στην πρωτοφανή υπόθεση.

Αργότερα την Τρίτη οι δύο προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης είχε συλληφθεί ακόμη ένα άτομο -συνολικά τρεις- για τον ξυλοδαρμό που προκάλεσε τον θάνατο του 58χρονου.

«Τον κυνηγούσαν δύο άνδρες με μια μηχανή. Ο οδηγός έκανε ζιγκ ζαγκ για να τους αποφύγει, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και ακινητοποιήθηκε. Οι άνδρες τον κατέβασαν από το αμάξι και τον ξυλοκόπησαν βάναυσα. Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με δύναμη και σε όλο του το σώμα και του φώναζαν ακατάληπτα. Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει από τα μπαλκόνια. Αυτοί έφυγαν και ο άνδρας ήταν στο έδαφος. Κατέβηκε ένα γιατρός και του έκανε ΚΑΡΠΑ, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και καλέσαμε ασθενοφόρο και Αστυνομία. Ήταν σοκαριστικο αυτό που έγινε. Δεν έχω δει ποτέ ξανά τόσο άγριο ξυλοδαρμό. Ήθελαν να τον σκοτώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Newsbomb.

Προσαγωγές που έγιναν συλλήψεις

Το πρωί της Τρίτης η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε δύο άτομα προκειμένου να εξεταστούν και να διασαφηνιστεί η σχέση τους με τον 58χρονο που έχασε τη ζωή του αλλά και η πιθανή συμμετοχή τους στον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του άντρα. Μετά τις καταθέσεις τους, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, οι προσαχθέντες συνελήφθησαν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα από τα δύο πρόσωπα που προσήχθησαν και τελικώς συνελήφθησαν ίσως να ήταν ο συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα με τα δύο άτομα που κατηγορούνται για τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου στη μέση του δρόμου.

Δείτε αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb με όσα έγιναν λίγα λεπτά μετά τον ανηλεή ξυλοδαρμό του 58χρονου. Στο σημείο της επίθεσης έχουν φτάσει περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας και άνδρες της Ασφάλειας:

Εντοπίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο Newsbomb ότι έχει εντοπιστεί και το πρόσωπο που εκτιμάται ότι οδηγούσε τη μοτοσικλέτα όπου επέβαιναν τα δύο άτομα που ξυλοκόπησαν άγρια τον 58χρονο, γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο

Να σημειωθεί πως ο 58χρονος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό το βράδυ της Δευτέρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του έπειτα από τον ανηλεή ξυλοδαρμό που υπέστη.

