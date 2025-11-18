Νέος Κόσμος: Η στιγμή της καταδίωξης του αυτοκινήτου του 58χρονου που πέθανε από ξυλοδαρμό

Τη στιγμή της καταδίωξης του οχήματος του 58χρονου από τις δύο μηχανές στον Νέο Κόσμο φέρνει στο φως το Newsbomb. Στο βίντεο απεικονίζεται στο βάθος πάνω αριστερά το λευκό τζιπ του 58χρονου και από πίσω οι δύο μηχανές.

Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο, προχώρησε η αστυνομία. κατηγορία της υπόθαλψης.

Από τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι συλληφθέντες χτύπησαν τον 58χρονο την ώρα που το θύμα ήταν στο τιμόνι.

Ο 58χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του ωστόσο τα σημάδια από τα άγρια χτυπήματα στο πρόσωπό του μαρτυρούσαν τον ξυλοδαρμό που είχε προηγηθεί νωρίτερα.

Αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό, περιέγραψε στο Newsbomb.gr τα όσα συνέβησαν στη μέση του δρόμου, με δύο άνδρες να προσάγονται το πρωί της Τρίτης από την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να διακριβωθεί ο ρόλος τους στην πρωτοφανή υπόθεση.

«Τον κυνηγούσαν δύο άνδρες με μια μηχανή. Ο οδηγός έκανε ζιγκ ζαγκ για να τους αποφύγει, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και ακινητοποιήθηκε. Οι άνδρες τον κατέβασαν από το αμάξι και τον ξυλοκόπησαν βάναυσα. Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με δύναμη και σε όλο του το σώμα και του φώναζαν ακατάληπτα. Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει από τα μπαλκόνια. Αυτοί έφυγαν και ο άνδρας ήταν στο έδαφος. Κατέβηκε ένας γιατρός και του έκανε ΚΑΡΠΑ, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και καλέσαμε ασθενοφόρο και Αστυνομία. Ήταν σοκαριστικο αυτό που έγινε. Δεν έχω δει ποτέ ξανά τόσο άγριο ξυλοδαρμό. Ήθελαν να τον σκοτώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Newsbomb.

Το Newsbomb εξασφάλισε βίντεο από τη στιγμή που έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο του εντοπίστηκε νεκρός ο 59χρονος οδηγός στον Νέο Κόσμο.

