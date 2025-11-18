Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου - Είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό
Ο 29χρονος, αλβανικής καταγωγής, ήταν ένας από τους τρεις νεαρούς που διαπληκτίστηκαν με τον 58χρονο και όπως ομολόγησε, τον κτύπησε μέχρι θανάτου επειδή του έκλεισε τον δρόμο
Ένας εκ των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο του 58χρονου άνδρα Νέο Κόσμο, ομολόγησε. Ο 29χρονος αλβανικής καταγωγής είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό στο παρελθόν. Σύμφωνα με το Mega ο 29χρονος πριν λίγες ημέρες είχε εμπλακεί και πάλι σε επεισόδιο με οδηγό στο κέντρο της Αθήνας. Και τότε είχε προκαλέσει τον τραυματισμό του οδηγού και είχε συλληφθεί.
O άνδρας είχε συλληφθεί πριν λίγες ημέρες και αφέθηκε ελεύθερος. Οι τρεις συλληφθέντες είναι οι δύο ελληνικής καταγωγής και ο ένας αλβανικής.
Ο ένας νεαρός Έλληνας σύμφωνα με πληροφορίες έχει κατηγορηθεί για κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις.
Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής που συνελήφθη έχει κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό ανυποψίαστου οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Του είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες.