Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου - Είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό

Ένας εκ των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο του 58χρονου άνδρα Νέο Κόσμο, ομολόγησε. Ο 29χρονος αλβανικής καταγωγής είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό στο παρελθόν. Σύμφωνα με το Mega ο 29χρονος πριν λίγες ημέρες είχε εμπλακεί και πάλι σε επεισόδιο με οδηγό στο κέντρο της Αθήνας. Και τότε είχε προκαλέσει τον τραυματισμό του οδηγού και είχε συλληφθεί.

O άνδρας είχε συλληφθεί πριν λίγες ημέρες και αφέθηκε ελεύθερος. Οι τρεις συλληφθέντες είναι οι δύο ελληνικής καταγωγής και ο ένας αλβανικής.

Ο ένας νεαρός Έλληνας σύμφωνα με πληροφορίες έχει κατηγορηθεί για κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις.

Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής που συνελήφθη έχει κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό ανυποψίαστου οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Του είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες.

