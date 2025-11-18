Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου - Είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό

Ο 29χρονος, αλβανικής καταγωγής, ήταν ένας από τους τρεις νεαρούς που διαπληκτίστηκαν με τον 58χρονο και όπως ομολόγησε, τον κτύπησε μέχρι θανάτου επειδή του έκλεισε τον δρόμο

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ένας εκ των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο του 58χρονου άνδρα Νέο Κόσμο, ομολόγησε. Ο 29χρονος αλβανικής καταγωγής είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό στο παρελθόν. Σύμφωνα με το Mega ο 29χρονος πριν λίγες ημέρες είχε εμπλακεί και πάλι σε επεισόδιο με οδηγό στο κέντρο της Αθήνας. Και τότε είχε προκαλέσει τον τραυματισμό του οδηγού και είχε συλληφθεί.

O άνδρας είχε συλληφθεί πριν λίγες ημέρες και αφέθηκε ελεύθερος. Οι τρεις συλληφθέντες είναι οι δύο ελληνικής καταγωγής και ο ένας αλβανικής.

Ο ένας νεαρός Έλληνας σύμφωνα με πληροφορίες έχει κατηγορηθεί για κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις.

Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής που συνελήφθη έχει κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό ανυποψίαστου οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Του είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες.

