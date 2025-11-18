Νέος Κόσμος: Όσα υποστήριξε κατά την απολογία του ο 29χρονος - «Τσακωθήκαμε σε φανάρι»

Ο 29χρονος που είχε προσαχθεί παραδέχτηκε ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο, ο οποίος κατέληξε μετά το τροχαίο της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, είπε πως καβγάδισαν επειδή ο 58χρονος του έκλεισε τον δρόμο.

Σύμφωνα με το Mega, όπως ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ο 29χρονος, η ένταση ξεκίνησε για θέμα προτεραιότητας έξω από ένα γυμναστήριο. Μπήκε για λίγο μέσα για να ηρεμήσει, αλλά όταν βγήκε, όπως υποστήριξε ο 58χρονος του έκανε επίθεση με σπρέι πιπεριού.

«Τσακωθήκαμε σε ένα φανάρι για το ποιος έκλεισε ποιον. Ο καβγάς συνεχίστηκε και τον κυνήγησα» είπε ο 29χρονος Αλβανός στους αστυνομικούς παραδεχόμενος ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο προκαλώντας λίγο μετά τον θάνατο του άτυχου άντρα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του Newsbomb.

Ακολούθησε καταδίωξη περίπου 200 μέτρων. Όταν ο 58χρονος εγκλωβίστηκε με το όχημά του, ο 29χρονος τον πλησίασε και τον χτύπησε άγρια, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο πατέρας του 29χρονου για υπόθαλψη, καθώς φέρεται να προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Οι δύο Έλληνες που συνελήφθησαν φαίνεται να μην συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Από την έρευνα προέκυψε ότι πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου κινούνταν δύο μηχανάκια με τρεις νεαρούς.

Συμβατά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής με ξυλοδαρμό

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, κατέδειξαν κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο του θύματος, πλήρως εναρμονισμένες με τον αναφερόμενο ξυλοδαρμό. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία της καρδιάς, με ιστολογικά δείγματα να έχουν ληφθεί για περαιτέρω ανάλυση.

Συνολικά, ο άγριος ξυλοδαρμός, σε συνδυασμό με την έντονη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε ο 59χρονος, φαίνεται ότι συνέβαλαν καθοριστικά στο να υποστεί τη μοιραία ανακοπή.

