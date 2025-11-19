Νέος Κόσμος: Ήξερε πολεμικές τέχνες ο 29χρονος, είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 άτομα πριν από 1 μήνα

Ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς από το 2022 μέχρι και σήμερα, έχει εις βάρος του τρεις δικογραφίες για παρόμοια περιστατικά με ξυλοδαρμούς

Νέος Κόσμος: Ήξερε πολεμικές τέχνες ο 29χρονος, είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 άτομα πριν από 1 μήνα
Άτομο εξαιρετικά επιθετικό φαίνεται πως είναι ο 29χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε άγρια έναν 58χρονο οδηγό στη μέση του δρόμου στον Νέο Κόσμο, το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), για ασήμαντη αφορμή.

Ύστερα από έρευνα της αστυνομίας, αποκαλύφθηκε πως είχε εμπλακεί άλλες τρεις φορές σε ανάλογο περιστατικό. Το τελευταίο ήταν την 20ή Οκτωβρίου, πάλι στον Νέο Κόσμο. Τότε, στην οδό Μπακνανά, επιτέθηκε με κοπίδι σε τρεις οδηγούς γιατί ένα φορτηγό του χτύπησε τον καθρέφτη.

Ο 29χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς από το 2022 μέχρι και σήμερα, έχει εις βάρος του τρεις δικογραφίες για παρόμοια περιστατικά με ξυλοδαρμούς.

Τα χτυπήματα του 29χρονου δεν ήταν τυχαία, καθώς γνωρίζει πολεμικές τέχνες. Μάλιστα, είχε τέτοιο μένος, που χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του άτυχου άνδρα πάνω στο τιμόνι.

Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου, περιγράφουν σκηνές απίστευτης αγριοτητας.

«Άκουσα ένα μπαμ και αμέσως ο ένας με το μηχανάκι χτυπούσε ανελέητα τον οδηγό του αυτοκινήτου από το τζάμι. Δύο ήταν, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία, κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του», είπε κάτοικος της περιοχής.

Ένας γιατρός, κάτοικος της περιοχής και άλλη μία γυναίκα που έσπευσαν να βοηθήσουν τον 58χρονο, τον βρήκαν να αιμορραγεί από τη μύτη, το στόμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο άνδρας, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, πέθανε από το σοκ που υπέστη λόγω της επίθεσης που δέχτηκε, παρά τα σοβαρά του τραύματα στο πρόσωπο. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε και κάταγμα στη γνάθο από τα χτυπήματα.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναφέρει «κακώσεις προσώπου και τραχήλου συνέπεια αναφερόμενου ξυλοδαρμού. Πνευμονικό οίδημα, υπερτροφία καρδιάς».

Όπως προέκυψε από την εξέταση, το θύμα της επίθεσης υπέστη πνευμονικό οίδημα, το οποίο σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς. Ο άνδρας υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες, που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς και στη συνέχεια πνευμονικό οίδημα.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον εξέτασαν, τα χτυπήματα που έφερε, ήταν τόσο βαριά, που θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά ακόμη κι αν επιβίωνε. Σαφείς απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Το περιστατικό πλέον αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του 29χρονου για ανθρωποκτονία.

Τι ισχυρίστηκε ο 29χρονος

Ο 29χρονος αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον ξυλοδαρμό του 58χρονου, στη συνέχεια, όμως, τα παραδέχθηκε όλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, είχε δεχθεί επίθεση από το θύμα, το οποίο τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού, που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του 58χρονου.

«Βγήκα από το γυμναστήριο και με έκλεισε. Πήγα στο παράθυρο του αυτοκινήτου του να του ζητήσω τον λόγο. Εκεί με ψέκασε με το σπρέι πιπεριού», φέρεται να υποστήριξε.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, όλα συνέβησαν έξω από γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο, όπου οι δύο άνδρες φέρεται να τράκαραν τα οχήματά τους. Ακολούθησε ένα μικρό επεισόδιο μεταξύ τους και ο 29χρονος άρχισε να καταδιώκει τον 58χρονο για 10 με 15 λεπτά, μέχρι που τον σταμάτησε και άρχισε να τον ξυλοκοπεί βάναυσα.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Δευτέρας, οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του 29χρονου.

Κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν μέσα από βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων αλλά και από το αποτύπωμά του που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του θύματος, όπως και στο μηχανάκι που οδηγούσε.

Το πρωί της Τρίτης (18/11), προσήχθη και ένας 21χρονος Έλληνας, φίλος του 29χρονου που του είχε δώσει το μηχανάκι του. Πρόκειται για γνώριμο των αρχών καθώς έχει απασχολήσει για κλοπές και ληστείες. Του είχε πουλήσει το μηχανάκι για 180 ευρώ ενώ ο ίδιος φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Η μεταβίβαση, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε καθώς το μηχανάκι ήταν στο όνομα του πατέρα του φίλου του, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές της Χίου.

