Δημογλίδου: Για την ανθρωποκτονία στο Νέο Κόσμο, την εξάρθρωση συμμορίας, τις οδικές παραβάσεις

Για τις τελευταίες παρεμβάσεις της αστυνομίας, στη σύλληψη 58χρονου για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου στο Νέο Κόσμο, στην εξάρθρωση συμμορίας που μεταπωλούσε κλοπιμαία στην Αλβανία, τις τροχαίες παραβάσεις επωνύμων, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου

Δημογλίδου: Για την ανθρωποκτονία στο Νέο Κόσμο, την εξάρθρωση συμμορίας, τις οδικές παραβάσεις
Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις πρόσφατες επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛ.ΑΣ., όπως στη σύλληψη 58χρονου για θανατηφόρο ξυλοδαρμό στο Νέο Κόσμο, στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε κλοπιμαία στην Αλβανία, αλλά και στις τροχαίες παραβάσεις επωνύμων.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 29χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προανάκριση φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε το θύμα, υποστηρίζοντας πως είχε προηγηθεί καβγάς και ότι ο 58χρονος τον περίμενε με σκοπό να του ψεκάσει σπρέι πιπεριού.

Σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο ανακριτής θα λάβει υπόψη καταθέσεις, υλικό από κάμερες ασφαλείας και την ιατροδικαστική έκθεση και μετά την απολογία θα αποφασιστεί από ανακριτή και εισαγγελέα η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Για το θέμα αυτό η κ. Δημογλίδου δήλωσε πως: «Έχει εμπλακεί σε διάφορα περιστατικά τουλάχιστον τρεις ακόμα περιπτώσεις κατά τις οποίες ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία από την Ελληνική Αστυνομία. Ακόμη και σε περιστατικό στο οποίο εμπλέκονταν και δημοτικοί αστυνομικοί, αντέδρασε όπως φαίνεται τότε ο δράστης σε παρατήρηση και στη συνέχεια στην επιβολή κάποιας παράβασης των συγκεκριμένων από τους δημοτικούς αστυνομικούς.
Η υπόθεση οδηγήθηκε κανονικά με την αυτόφωρη διαδικασία και στις τρεις περιπτώσεις, επαναλαμβάνω στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια την ποινική εξέλιξη αυτών των υποθέσεων και αν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποια από αυτές.

Παρόλο που η πρώτη εικόνα που σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο είναι ότι πρόκειται για κάποιο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά έχασε τη ζωή του. Στη συνέχεια η πολύ γρήγορη προανάκριση, την οποία προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τους έδωσε την ευκαιρία να συλλέξουν γρήγορα βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις και κατέληξαν στο ότι όντως προηγουμένως υπήρχε κάποια διένεξη μεταξύ των δύο οδηγών, παρόλο που μας αναφέρθηκαν και κάποιες παράνομες πράξεις από την πλευρά του θύματος, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η πράξη αυτή του δράστη που οδήγησε ουσιαστικά στο θάνατο αυτού του ανθρώπου.

Θα πρέπει βέβαια να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να δούμε από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος, ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο έχασε τη ζωή του Σε κάθε περίπτωση υπάρχει προανακριτικό υλικό το οποίο περιγράφει ότι ο δράστης επιτίθεται στο θύμα πριν καταλήξει.

Δυστυχώς για ασήμαντη αφορμή, έχουμε πολλές περιπτώσεις που καταγγέλλονται στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και μάλιστα από τρίτα πρόσωπα που παρακολουθούν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συνήθως οι εμπλεκόμενοι δεν καλούν την αστυνομία. Την αστυνομία την καλούν θεατές αυτών των περιστατικών.

Έχουμε ξαναμιλήσει για την οδηγική μας συμπεριφορά και το πόσο θυμωμένοι και εκνευρισμένοι είναι οι οδηγοί στους δρόμους. Εμείς το διαπιστώνουμε καθημερινά με τους αστυνομικούς της Τροχαίας, οι οποίοι βρίσκονται έξω και προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και φυσικά να εντοπίσουν παραβάτες και να βεβαιώσουν παραβάσεις.
Και για ασήμαντη αφορμή βλέπουμε ότι μπορεί να εξελιχθεί ένα περιστατικό σε πολύ σοβαρό, όπως αυτό που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του».

Για την πολύμηνη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, που οδήγησe στην εξάρθρωση συμμορίας μεταπώλησης κλοπιμαίων στα Τίρανα, δήλωσε πως οι αστυνομικοί: «προχώρησαν πολύ γρήγορα στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης, Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής συνεργάστηκαν με τις αρχές της Αλβανίας.

Άλλωστε στο σύνολό τους οι συλληφθέντες μέχρι στιγμής είναι υπήκοοι Αλβανίας και φαίνεται ότι προχωρούσαν σε κλοπές σε καταστήματα εδώ στην Αττική και στη συνέχεια μετακινούσαν με αστικά λεωφορεία και με υπεραστικά λεωφορεία τα κλοπιμαία στην χώρα της Αλβανίας για να μεταπωληθούν. Διαπιστώθηκαν βέβαια και επιχειρησιακά οχήματα της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν ταυτοποιηθεί αρκετές περιπτώσεις.

Έχουν συλληφθεί τα περισσότερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Βέβαια, επειδή φαίνεται ότι η δραστηριότητά τους ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Οκτώβρη, θα συνεχιστεί η έρευνα της αστυνομίας για να δούμε αν υπήρχαν και παλαιότερα περιστατικά τα οποία μπορεί να μην έχουν καταγγελθεί στην Αστυνομία. Αν η δράση της οργάνωσης υπήρχε και πριν από τον μήνα που ξεκίνησε η έρευνα της αστυνομίας».

Για την κλήση που δέχτηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είπε πως: «Με αφορμή αυτό το περιστατικό να ξεκαθαρίσουμε τη διαδικασία που ακολουθείται πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η Αττική Οδός είναι ένας οδικός άξονας που διαθέτει κάμερες οι οποίες μπορούν να εντοπίσουν την παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Δεν αποτελεί καινούργιο εξοπλισμό. Υπήρχε ήδη εξοπλισμός στην Αττική Οδό.
Με αυτό τον τρόπο οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής Οδού κατάφεραν να διαπιστώσουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
Ουσιαστικά ο παραβάτης λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική του θυρίδα μέσω gov.gr έχει βεβαιωθεί παράβαση για το όχημά του.
Εκεί μπορεί να δει ακριβώς και την παράδοση και έχει επτά μέρες από τον νόμο για να προβάλει τις αντιρρήσεις του, να αναφέρει αν υπάρχει κάποιος άλλος οδηγός ή αν ο ίδιος είναι ο παραβάτης, κάτι το οποίο σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε.
Οπότε για την αστυνομία θεωρείτε ότι αυτός είναι ο παραβάτης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένσταση από τον πολίτη που λαμβάνει αυτό το μήνυμα, για την Ελληνική Αστυνομία παραβάτης είναι ιδιοκτήτης του οχήματος, οπότε υποχρεούται να παραδώσει το δίπλωμά του σε αυτή την περίπτωση για ένα έτος και φυσικά και το διοικητικό πρόστιμο των 2.000 ευρώ.

Δεν έχει προβάλει ένσταση τουλάχιστον στις επτά μέρες που του δίνει ο νόμος. Δεν γνωρίζουμε βέβαια από εδώ και πέρα αν θα προβάλει κάποιες αντιρρήσεις, όπως έχει δικαίωμα στην Τροχαία Αττικής Οδού. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που δεν προβάλλουν ενστάσεις μέσα σε επτά μέρες που τους δίνει η νομοθεσία, για το νόμο και για την αστυνομία, ο παραβάτης είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος».

Για την παραπομπή στο αυτόφωρο της ηθοποιού Δήμητρας Ματσούκα, για τροχαίες παραβάσεις, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι: «Και πάλι χωρίς να προσωποποιούμε κάποιον, με αφορμή όμως το περιστατικό θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες γιατί το συναντούμε πολύ συχνά, ότι από τη στιγμή που αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για οποιαδήποτε παράβαση, δεν έχει δικαίωμα οδηγός να οδηγεί κανενός είδους όχημα.
Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος θεωρεί ότι δεν διαθέτει ο οδηγός όχημα και ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία. Γι αυτό ακολουθήθηκε και σε αυτή την περίπτωση.

Εδώ είχαμε κι επιπλέον παραβάσεις, όπως η παραβίαση του ορίου ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η οποία διευκρινίζει ότι δεν δικαιολογούσε την αυτόφωρη διαδικασία, απλώς την επιβολή κάποιου προστίμου. Βέβαια, υπήρχαν παραβάσεις προηγούμενες με τις οποίες είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, όπως και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος».

