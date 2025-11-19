Νέος Κόσμος: Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό μετά την καταδίωξη

Το θύμα δέχεται απανωτά χτυπήματα μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα

Νέος Κόσμος: Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό μετά την καταδίωξη
Σοκ προκαλούν οι εικόνες σε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο, όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Στο βίντεο φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο του θύματος, έπειτα από καταδίωξη να καταλήγει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και να ακινητοποιείται απότομα. Οι δύο μηχανές που καταδίωκαν τον 58χρονο κατέφτασαν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Ο 29χρονος που πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σταθεροποιεί τη μηχανή του και στη συνέχεια κατευθύνεται προς τον 58χρονο και τον ξυλοκοπεί με μανία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και όπως διακρίνεται και στο βίντεο το θύμα δέχεται τουλάχιστον 15 χτυπήματα στο κεφάλι, μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα.

Από τον ιατροδικαστή διαπιστώθηκαν κακώσεις προσώπου και τραχήλου, καθώς κατάγματα σε κάτω γνάθο και θώρακα συνεπεία του άγριου ξυλοδαρμού.

Ήξερε πολεμικές τέχνες

Τα χτυπήματα του 29χρονου δεν ήταν τυχαία, καθώς γνωρίζει πολεμικές τέχνες. Μάλιστα, είχε τέτοιο μένος, που χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του άτυχου άνδρα πάνω στο τιμόνι.

Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου, περιγράφουν σκηνές απίστευτης αγριότητας.

«Άκουσα ένα μπαμ και αμέσως ο ένας με το μηχανάκι χτυπούσε ανελέητα τον οδηγό του αυτοκινήτου από το τζάμι. Δύο ήταν, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία, κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του», είπε κάτοικος της περιοχής.

Ένας γιατρός, κάτοικος της περιοχής και άλλη μία γυναίκα που έσπευσαν να βοηθήσουν τον 58χρονο, τον βρήκαν να αιμορραγεί από τη μύτη, το στόμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από την Εισαγγελία, στον 29χρονο που φέρεται να δολοφόνησε τον 58χρονο οδηγό.

Ο δράστης έφυγε χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον 58χρονο

Ένας αυτόπτης μάρτυρας εμφανίζεται στο πλάνο και φαίνεται να διαπληκτίζεται με τον 29χρονο μετά τη δολοφονική επίθεση. Εκείνος φεύγει χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον άνθρωπο που σακάτεψε στο ξύλο.

Μάλιστα, όπως ακόμη καταγράφεται, και άλλοι άνθρωποι τρέχουν στο όχημα του 58χρονου, για να δουν πως είναι. Ο φίλος του 29χρονου, που καταδίωξε τον 58χρονο μαζί του, φαίνεται να φεύγει λίγα λεπτά αργότερα.

Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε απασχολήσει τις αρχές και στο πρόσφατο παρελθόν με ανάλογες επιθέσεις, ενώ το τελευταίο παρόμοιο περιστατικό φέρεται να είχε σημειωθεί μόλις έναν μήνα πριν, στις 20 Οκτωβρίου, επίσης στον Νέο Κόσμο.

Τότε, σε διασταύρωση της οδού Μπακνανά, ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε τρεις οδηγούς φορτηγών, εξοργισμένος επειδή ένας από αυτούς όπως φέρεται να υποστήριξε είχε ακουμπήσει τον καθρέφτη του δικού του οχήματος. Ο δράστης είχε κατηγορηθεί σε βαθμό πλημμελήματος και είχε αφεθεί ελεύθερος.

