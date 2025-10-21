Βγήκαν μαχαίρια στο Νέο Κόσμο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις

Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/10) στον Νέο Κόσμο, , όταν ένας καβγάς στον δρόμο μετατράπηκε σε άγρια συμπλοκή με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν από ένα τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε δύο φορτηγά που κινούνταν επί της οδού Μπακνανά. Η λογομαχία των οδηγών πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στο σημείο συγκεντρώθηκαν και άλλα άτομα, με αποτέλεσμα η ένταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να τράβηξε αιχμηρό αντικείμενο (πληροφορίες αναφέρουν μαχαίρι) και να επιτέθηκε, τραυματίζοντας τρεις άνδρες ελαφρά.

Στο νοσοκομείο οι τραυματίες

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη πέντε ατόμων που συμμετείχαν στο περιστατικό. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετή ώρα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής.