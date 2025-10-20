Παγκράτι: Αναζητείται γυναίκα που σκάει λάστιχα αυτοκινήτων – Καρέ καρέ η δράση της

Μια γυναίκα που έχει καταγραφεί να σκάει λάστιχα αυτοκινήτων στην περιοχή του Παγκράτιου, αναζητούν οι Αρχές.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που κατέγραψε κάμερα και αποκάλυψε το Mega, η γυναίκα περπατά αμέριμνη στο οδόστρωμα όταν ξαφνικά σταματάει, βγάζει ένα αιχμηρό αντικείμενο από την τσέπη της και σκάει το λάστιχο σταθμευμένου οχήαμτος.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και από άλλες περιπτώσεις και αναζητούν τη γυναίκα που απεικονίζεται στα πλάνα.

Δείτε το βίντεο του Mega

Διαβάστε επίσης